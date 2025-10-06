«Καμπάνα» της UEFA στην Νις για το ματς με την Ρόμα

Στην αναμέτρηση της Νις με την Ρόμα, η γηπεδούχος ομάδα παραβίασε τον κανονισμό περί των καπνογόνων, με την UEFA να τις επιβάλλει μερικό κλείσιμο του σταδίου της.

Το συμβούλιο ελέγχου, δεοντολογίας και πειθαρχικών θεμάτων της UEFA αποφάσισε, να διατάξει την εκτέλεση του πειθαρχικού μέτρου που είχε ανασταλεί και επιβληθεί στις 11 Δεκεμβρίου 2024.

Δηλαδή το μερικό κλείσιμο του σταδίου της Νις (δηλαδή οι τομείς H2 και I2) κατά τη διάρκεια του επόμενου ευρωπαϊκού της αγώνα στον οποίο θα αγωνιστεί ως γηπεδούχος, για άναμμα καπνογόνων σύμφωνα με το άρθρο 26(3) του πειθαρχικού κανονισμού.

Η ποινή επιβλήθηκε στην γαλλική ομάδα, καθώ κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ρόμα (1-2) στο Europa League στις 24 Σεπτεμβρίου, οι οπαδοί της άναψαν δεκάδες πυρσούς, παραβιάζοντας την αναστολή που είχε επιβληθεί.