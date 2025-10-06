Ο Λεβαδειακός πέτυχε την ευρύτερη νίκη της ιστορίας του στη Super League

Ο εκπληκτικός Λεβαδειακός διέλυσε με 6-0 τον Παναιτωλικό στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, σε μια ιστορική αναμέτρηση για τους Βοιωτούς.

Το τελικό 6-0 είναι η μεγαλύτερη νίκη που σημειώνει ο Λεβαδειακός στην ιστορία του στη Super League, αλλά και οι πρώτοι φορά οι Βοιωτοί σκοράρουν έξι γκολ σε έναν αγώνα.

Η δεύτερη μεγαλύτερη νίκη του Λεβαδειακού ήταν ένα 5-0 κόντρα στην Παναχαϊκή στις 5 Δεκεμβρίου του 1995, με την εκπληκτική ομάδα που έχει φτιάξει ο Νίκος Παπαδόπουλος να γράφει ιστορία.

Από την άλλη, αυτή ήταν η πιο βαριά ήττα που δέχεται ο Παναιτωλικός στην Super League, αφού μέχρι τώρα είχε τέσσερις ήττες με σκορ 5-1 και δύο με 6-1 (από Άρη και Ολυμπιακό).