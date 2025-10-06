Σταυρόπουλος: «Όταν δεν μπορείς να κερδίσεις καλό είναι να μην χάνεις»

Ο Δημήτρης Σταυρόπουλος μετά την ήττα του Ατρόμητου από τον Παναθηναϊκό, σημείωσε ότι από τους Περιστεριώτες έλλειψε η συγκέντρωση και η πειθαρχία

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Χωρίς τελική στην εστία ίσως και να μην αξίζαμε τους τρεις πόντους. Σε αυτές τις περιπτώσεις όταν δεν μπορείς να κερδίσεις καλό είναι να μην χάνεις. Θα μπορούσαμε να πάρουμε τον βαθμό. Πληρώσαμε μικρά λάθη σε συγκεκριμένες φάσεις. Λάθη συγκέντρωσης, πειθαρχίας που δεν είναι η πρώτη φορά που τα πληρώνουμε στις στατικές φάσεις. Πρέπει να μη δεχόμαστε τέτοια γκολ.

Πέρα από το πρώτο ματς που είχαμε καλή απόδοση επιθετικά, δυσκολευόμαστε στο τελευταίο τρίτο του αντιπάλου. Είναι και θέμα ψυχολογίας, πρέπει να λυθούν οι παίκτες, οι νίκες θα δώσουν ψυχολογία. Το πρωτάθλημα είναι μεγάλο. Με δουλειά και συγκέντρωση να δημιουργήσουμε και να πάρουμε τις νίκες που χρειάζεται».