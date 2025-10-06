Η Μπράγκα «σόκαρε» τη Σπόρτινγκ των Βαγιαννίδη-Ιωαννίδη στο 90'+6

Με βασικό τον Γιώργο Βαγιαννίδη (αντικαταστάθηκε στο 90' από τον Φρεσνέδα) και τον Φώτη Ιωαννίδη να παίρνει την θέση του Λουίς Σουάρες στο 73', η Σπόρτινγκ Λισαβόνας προηγήθηκε με τον Κολομβιανό στο 19ο λεπτό και όλα έδειχναν πώς έστω και δύσκολα θα έπαιρνε το «τρίποντο». Ωστόσο, η Μπράγκα το πάλεψε και στο φινάλε του ματς δικαιώθηκε φεύγοντας από το «Ζοσέ Αλβαλάδε» με το βαθμό της ισοπαλίας.
Δεν έ«Χ»ασε κανείς στο μεγάλο ντέρμπι
Στο μεγάλο ντέρμπι της Πορτογαλίας, η Πόρτο υποδέχθηκε στο Ντραγκάο την Μπενφίκα, σε ένα ματς που σηματοδότησε την επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο στην έδρα που μεγαλούργησε στο ξεκίνημα της προπονητική του καριέρας, με το τελικό 0-0 να μην βγάζει νικητή σε μια αγωνιστική που δεν άλλαξε κάτι στην βαθμολογία.