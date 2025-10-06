Η Μπράγκα «σόκαρε» τη Σπόρτινγκ των Βαγιαννίδη-Ιωαννίδη στο 90'+6

Η Μπράγκα «σόκαρε» τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο 90'+6 με το πέναλτι του Σάλαζαρ και με το τελικό 1-1 δεν επέτρεψε στα «λιοντάρια» να πιάσουν στην κορυφή την Πόρτο.

Με βασικό τον Γιώργο Βαγιαννίδη (αντικαταστάθηκε στο 90' από τον Φρεσνέδα) και τον Φώτη Ιωαννίδη να παίρνει την θέση του Λουίς Σουάρες στο 73', η Σπόρτινγκ Λισαβόνας προηγήθηκε με τον Κολομβιανό στο 19ο λεπτό και όλα έδειχναν πώς έστω και δύσκολα θα έπαιρνε το «τρίποντο». Ωστόσο, η Μπράγκα το πάλεψε και στο φινάλε του ματς δικαιώθηκε φεύγοντας από το «Ζοσέ Αλβαλάδε» με το βαθμό της ισοπαλίας.

Δεν έ«Χ»ασε κανείς στο μεγάλο ντέρμπι

Στο μεγάλο ντέρμπι της Πορτογαλίας, η Πόρτο υποδέχθηκε στο Ντραγκάο την Μπενφίκα, σε ένα ματς που σηματοδότησε την επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο στην έδρα που μεγαλούργησε στο ξεκίνημα της προπονητική του καριέρας, με το τελικό 0-0 να μην βγάζει νικητή σε μια αγωνιστική που δεν άλλαξε κάτι στην βαθμολογία.