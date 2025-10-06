Η ΑΕΚ ανέτρεψε εις βάρος της 2-0 σε εκτός έδρας για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια!

Η Ένωση βρέθηκε να χάνει με 2-0, κάνοντας μια μεγάλη ανατροπή για να πάρει τη νίκη με 2-3, πετυχαίνοντας το πρώτο της comeback σε αναμέτρηση εκτός έδρας ενώ βρέθηκε πίσω στο σκορ με δύο γκολ, μετά από πολύ καιρό.
Η τελευταία φορά που η ΑΕΚ βρέθηκε να χάνει σε εκτός έδρας ματς με 2-0 ήταν στις 9 Νοεμβρίου του 2003 σε ματς με τον Ακράτητο, με την Ένωση τότε να παίρνει τη νίκη με 2-7.
Παράλληλα, η ΑΕΚ έκανε γενικά comeback σε ματς ενώ βρέθηκε πίσω στο σκορ με δύο γκολ, για πρώτη φορά μετά το 2017, όταν σε εντός έδρας ματς με τον Ολυμπιακό, έχανε με 0-2 για να πάρει τη νίκη με 3-2.
— soccerbase.gr (@SoccerbaseG) October 5, 2025