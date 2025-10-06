H Ρέιντζερς απέλυσε τον Ράσελ Μάρτιν μετά από 123 ημέρες θητείας

Ο Ράσελ Μάρτιν και οι Ρέιντζερς τραβάνε χωριστούς δρόμους με την ομάδα από την Γλασκόβη να ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας της με τον Βρετανό τεχνικό.

Οι Ρέιντζερς δεν έχουν ξεκινήσει με τον καλύτερο το πρωτάθλημα, καθώς στις πρώτες 7 αγωνιστικές στην Σκωτία βρίσκονται στην 8η θέση με οκτώ βαθμούς στο -11 από την πρωτοπόρο Χαρτς μετρώντας μόλις μια νίκη στα τελευταία πέντε ματς.

Αυτό το ξεκίνημα φαίνεται πως πλήρωσε ο Ράσελ Μάρτιν με τους Ρέιντζερς να ανακοινώνουν την λύση της συνεργασίας του με τον άλλοτε τεχνικό της Σαουθάμπτον.

Πλέον, η Ρέιντζερς βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης προπονητή, με τους ιθύνοντες των «Τζερς» να έχουν καταρτίσει ήδη μια λίστα υποψήφιων αντικαταστατών του Ράσελ Μάρτιν.