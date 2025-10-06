H Ρέιντζερς απέλυσε τον Ράσελ Μάρτιν μετά από 123 ημέρες θητείας

Οι Ρέιντζερς δεν έχουν ξεκινήσει με τον καλύτερο το πρωτάθλημα, καθώς στις πρώτες 7 αγωνιστικές στην Σκωτία βρίσκονται στην 8η θέση με οκτώ βαθμούς στο -11 από την πρωτοπόρο Χαρτς μετρώντας μόλις μια νίκη στα τελευταία πέντε ματς.
Αυτό το ξεκίνημα φαίνεται πως πλήρωσε ο Ράσελ Μάρτιν με τους Ρέιντζερς να ανακοινώνουν την λύση της συνεργασίας του με τον άλλοτε τεχνικό της Σαουθάμπτον.
Πλέον, η Ρέιντζερς βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης προπονητή, με τους ιθύνοντες των «Τζερς» να έχουν καταρτίσει ήδη μια λίστα υποψήφιων αντικαταστατών του Ράσελ Μάρτιν.