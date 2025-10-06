Tουμπά: «Να δίνουμε τα πάντα για να είμαστε νικητές»

Ο Αχμέντ Τουμπά μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ατρόμητο, μίλησε για την σημασία που έχει για τους «πράσινους» το να σκοράρουν όσο πιο πολλά γκολ γίνεται.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είμαστε μια ομάδα που σέβεται πάντα τους αντιπάλους της. Πιστεύω θα κερδίζουμε εφόσον ακούμε αυτά που ορίζει ο προπονητής. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε.

Δεν είχαμε μεγάλες χρονικές δυνατότητες για να δουλέψουμε όπως θα θέλαμε, λόγω των πολλών αγώνων. Αυτό που πρέπει να κάνυομε είναι να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε».

Για το γκολ: «Δεν έχει σημασία πως θα βάλουμε το γκολ. Το τέρμα είναι τέρμα. Όσα περισσότερα βάζουμε τόσο πιο εύκολα θα γίνονται τα πράγματα. Να παίζουμε και να δίνουμε τα πάντα για να είμαστε νικητές».