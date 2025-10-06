Τάισον: «Αγαπώ τον Λουτσέσκου, μην δημιουργείτε προβλήματα»

Ο Τάισον έδωσε το έναυσμα για την ανατροπή του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ να ξεκαθαρίζει και τι συνέβη μετά το γκολ που σημείωσε και την αλλαγή του.

Ο Τάισον αμέσως μετά το γκολ που σημείωσε για το 1-1 του ΠΑΟΚ, έδωσε την θέση του στον αγωνιστικό χώρο στον Κίριλ Ντεσπόντοφ, με τον Βραζιλιάνο να βγάζει μια μικρή ενόχληση για την αλλαγή του.

Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός, μάλιστα απαντώντας σε σχετικό σχόλιο στα Social Media, θέλησε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, τονίζοντας ότι αγαπάει και σέβεται τον Ράζβαν Λουτσέσκου.

«Εντάσεις υπάρχουν σε κάθε οικογένεια! Αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο και τον σέβομαι πολύ! Μην δημιουργείτε προβλήματα. Αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο», ανέφερε στο σχόλιό του ο Τάισον.