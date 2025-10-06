Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: «Μπλόκο» της Λιλ στην Παρί Σεν Ζερμέν!

Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στην League Phase του Europa League, Λιλ πήρε τον βαθμό απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν (1-1), με «χρυσό σκόρερ» τον Ίθαν Μπαπέ.

Κακό ματς στο πρώτο ημίχρονο, με χαμηλό ρυθμό και ελάχιστες καλές στιγμές. Στο δεύτερο ημίχρονο η Παρί Σεν Ζερμέν πάτησε γκάζι. Σε αυτό βοήθησαν οι μαζεμένες αλλαγές του Λουίς Ενρίκε, με τους Βιτίνια, Μέντες, Χακίμι να περνούν στον αγωνιστικό χώρο στο 59′.

Επτά λεπτά αργότερο ο Μέντες βρήκε δίχτυα δίνοντας προβάδισμα στους πρωταθλητές Ευρώπης. Λι στο 81′ και Χακίμι στο 83′ απέτυχαν να δώσουν αέρα δύο τερμάτων στους πρωτευουσιάνους, κάτι που η Λιλ τιμώρησε στο 85′, με γκολ του Ίθαν Εμπαπέ.

Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Γκονζάλο Ράμος είχε ευκαιρία να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του, ωστόσο δεν την αξιοποίησε, με το 1-1 να σφραγίζει τις προσπάθειες των δύο ομάδων.