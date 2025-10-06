«Βραδιά Ραζβάν» απ' τα παλιά, «βραδιά Νίκολιτς» απ΄τα μελλούμενα!

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για τις δύο τεράστιες ανατροπές ΠΑΟΚ και ΑΕΚ που είχαν σφραγίδα προπονητή

Δεν ξέρω αν η ΤΡΟΜΕΡΗ νίκη του ΠΑΟΚ, με τον ισοπεδωτικό τρόπο που ήρθε στο β' ημίχρονο, σημαίνει ότι "Ο κύκλος του Ραζβάν Λουτσέσκου στον Δικέφαλο θα αργήσει πολύ να κλείσει" ή ήταν μια φοβερή αντίδραση που θα αποδειχθεί όμως "της στιγμής". Την απάντηση μόνο ο χρόνος μπορεί να δώσει.

Αυτό όμως που είδα σε ένα τόσο κομβικό ντέρμπι όπως το συγκεκριμένο ήταν πως οι παίκτες του ΠΑΟΚ έπαιξαν ΚΑΙ για τον προπονητή τους. Μεγάλη υπόθεση. Το πάθος και η ενέργειά τους ξεχείλιζαν εκεί που το ντεπόζιτο των ποδοσφαιριστών του Μεντιλίμπαρ άδειαζε όσο περνούσε η ώρα.

Ήταν μια "Βραδιά Λουτσέσκου από τα παλιά". Όχι (μόνο) επειδή νίκησε ο ΠΑΟΚ. Αλλά για τον ΤΡΟΠΟ που το έπραξε. Όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ από πολύ νωρίς με την άμυνά του απούσα τόσο από τον πασέρ (Ελ Κααμπί) όσο και από τον σκόρερ (Τσικίνιο) θαρρώ πως οι περισσότεροι σκεφτήκαμε "Το πεπρωμένο φυγείν αδύνατο". Εκείνη την ώρα δύσκολα θα έβρισκες κάποιον που να πίστευε ότι ο Ολυμπιακός μπορούσε να χάσει το ντέρμπι.

Το πίστευε όμως ο Λουτσέσκου και οι παίκτες του. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε ηρεμία στο παιχνίδι του, δεν πανικοβλήθηκε, δεν έχασε το μυαλό του στη σκέψη ότι είχαν προηγηθεί 5 αποτυχημένα παιχνίδια και βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο.

Ο χρόνος δούλεψε για τον Ρουμάνο κόουτς και την ομάδα του. Και ταυτόχρονα δούλεψε ο φοβερός Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής είχε ένα συναρπαστικό βράδυ. Ξεγλιστρούσε σα σκιέρ ανάμεσα στους παίκτες του Ολυμπιακού και πολύ δύσκολα κοβόταν. Ο Κοστίνια πάντως ίσα που πρόλαβε να τον δει όταν τον ανέτρεψε στη φάση του πέναλτι.

Οπως σε όλα στη ζωή χρειάζεται και η τύχη. Ο ΠΑΟΚ την είχε, σε αντίθεση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Ο Λουτσέσκου ετοιμαζόταν να βγάλει τον Τάισον, αλλά η μοίρα είχε αποφασίσει διαφορετικά. Λίγο πριν συμβεί αυτό ήρθε το γλίστρημα του Ορτέγκα και ο Βραζιλιάνος εκτέλεσε με ψυχραιμία τον Τζολάκη. Εκεί άλλαξαν τα πάντα.

Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ πατούσε γκάζι και ο Ολυμπιακός πνιγόταν στην κόπωση του "Εμιρέιτς" δίχως να μπορεί να αντιδράσει. Η έμπνευση του Μεντιλίμπαρ να επιλέξει 10 στους 11 ίδιους με την ομάδα που παρέταξε κόντρα στην Αρσεναλ αποδείχθηκε λάθος. Η ομάδα του ξέμεινε από δυνάμεις στο β΄ και το φρεσκάρισμα δεν ήταν αρκετό για να αναχαιτίσει την ορμητικότητα και τη θέληση των παικτών του Λουτσέσκου. Ο Γιακουμάκης πήρε πολλές φορές παραμάζωμα την άμυνα του Ολυμπιακού και μόνο από ατυχία δεν πιστώθηκε ένα γκολ.

Ηταν ένα ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ και τον προπονητή του από κάθε άποψη. Το καλύτερο φάρμακο ηρεμίας πριν από τη διακοπή και το ντέρμπι στην Opap Arena που ακολουθεί. Δεδομένα δεν του λύνει όλα τα προβλήματα, όμως του ξαναδίνει αυτοπεποίθηση. Κόβει για την ώρα μαχαίρι τη γκρίνια και την "μεταφέρει" στον Ολυμπιακό ο οποίος ξαφνικά βρέθηκε τρίτος! Που να το φανταζόταν την ώρα που οι παίκτες του πανηγύριζαν "χαλαρά" το γκολ του Τσικίνιο στην Τούμπα...

Νωρίτερα στο Περιστέρι ήταν "μια βραδιά από τα μελλούμενα" για την επιδραστικότητα που έχει στο παιχνίδι της ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς. Σε αυτή την ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ανατροπή που ήρθε από τους 10 Ενωσίτες σε όλο το β' ημίχρονο κόντρα στην Κηφισιά του απίστευτου Τεττέη.

Ο Νίκολιτς μπορεί να πλήρωσε την αρχική του απόφαση να ξεκινήσει χωρίς αμυντικό χαφ (το επιθετικό τρανζίσιον της Κηφισιάς με Τεττέη και Παντελίδη σμπαράλιασε την άμυνα της ΑΕΚ) όμως η συνέχεια είχε την σφραγίδα του Σέρβου κόουτς. >Αυτός έδωσε το σύνθημα στους παίκτες του για την ανατροπή. Με πολλά ρίσκα αλλά και απίστευτη επιτυχία έπειτα από την αποβολή του Ρέλβας. Και στο 3-4-2 με τριάδα Ρότα, Βίντα, Πενράις που δεν θα ξαναδούμε ποτέ, και στην επιλογή Κοϊτά στον άξονα (!) δίπλα στον Ζοάο Μάριο και στο φινάλε με αριστερό μπακ τον Κουτέσα. Όλα τα πείραξε, όλα τα άλλαξε, εκτός από ένα: Τον Γιόβιτς που τον έβαλε αλλαγή δίπλα στον Πιερό. Τον Σέρβο παιχταρά που η ΑΕΚ τον απέκτησε για να κάνει ακριβώς όσα έπραξε στο Περιστέρι: Να αλλάζει τη μοίρα ενός αγώνα. Πρώτα με δικό του γκολ και στο φινάλε με δικό του κερδισμένο πέναλτι.

Για την πρωτοπόρο ΑΕΚ στην οποία ο Νίκολιτς έχει βάλει σφραγίδα μέσα σε 15 επίσημα ματς (!), αυτό ήταν πολλά περισσότερα από ένα τρίποντο. Ήταν η ΦΩΝΗ ΤΗΣ προς όλη την ποδοσφαιρική Ελλάδα ότι ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ. Ξαναβρήκε τον χαρακτήρα της και δεν μασάει ούτε με δέκα παίκτες. Δεν μάσησε επίσης ούτε από τον μη καταλογισμό πέναλτι στο χέρι του 'Εμπο (ήταν μεν σε κοντινή απόσταση από τον Πέρεθ αλλά με χέρι υψωμένο σαν... τροχονόμος όταν βρήκε τη μπάλα). Όμως για τα διαιτητικά ας μιλήσουν άλλοι. Το ποδόσφαιρο της ΑΕΚ του Νίκολιτς δεν άφησε... Βεργέτη και Σιδηρόπουλο να γίνουν "πρωταγωνιστές".

ΥΓ: Με τις καταπληκτικές εμφανίσεις που έχει έως τώρα στη σεζόν ο Αντρέας Τεττέη θα είναι παράλογο αν οι "μεγάλοι" δεν τρέξουν στην Κηφισιά να τον κλείσουν. Το παλικάρι κάνει φοβερά πράγματα!