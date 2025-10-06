Η Κηφισιά έχασε το ματς με X Goals 3,9 έναντι 1,5 της ΑΕΚ!

Η Κηφισιά έβαλε πολύ δύσκολα στην Ένωση, που χρειάστηκε να κάνει μια επική ανατροπή για να φύγει με τους τρεις βαθμούς από το γήπεδο του Περιστερίου.

Οι γηπεδούχοι, προηγήθηκαν με 2-0 απέναντι στην ΑΕΚ και δημιούργησαν φάσεις για να πετύχουν και άλλα γκολ, με την στατιστική να δείχνει ότι η Κηφιασιά ήταν πιο... επικίνδυνη από την Ένωση.

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι γηπεδούχοι είχαν αναμενόμενα γκολ (xGoals) 3.9 έναντι 1.5 της ΑΕΚ, με τους «κιτρινόμαυρους», ωστόσο να κάνουν μια μεγάλη ανατροπή για να πάρει τη νίκη.

Συγκεκριμένα, η Κηφισιά απέναντι στην ΑΕΚ είχε 16 τελικές, εκ των οποίων οι εφτά ήταν εντός στόχου, με την Ένωση να έχει 9 τελικές με τις τρεις να βρίσκουν στόχο, που κατέληξαν σε γκολ!