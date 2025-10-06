Κόντης: «Πρέπει να είμαστε πιο ήρεμοι στην τελική προσπάθεια»

Ο Χρήστος Κόντης μίλησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ατρόμητου, την έλλειψη καθαρού μυαλού στην τελική προσπάθεια αλλά και το πότε θα μπορεί να πάρει πράγματα από όλο το ρόστερ.

Ο τεχνικός του «Τριφυλλιού» τόνισε πως θα πρέπει η ομάδα του να βρει περισσότερο καθαρό μυαλό στην τελική προσπάθεια, ενώ επεσήμανε πως περιμένει σύντομα ότι θα μπορούν όλοι οι παίκτες του ρόστερ να δώσουν το 100%.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

Ένα σχόλιο για αυτή την σημαντική νίκη και για το τι πρέπει η ομάδα να δουλέψει στην διακοπή για να βελτιωθεί:

«Να πω πρώτα απ’ όλα ότι αυτή τη νίκη την αφιερώνουμε στον Τζορτζ που μας βλέπει από ψηλά και την οικογένεια του. Συγχαρητήρια στα παιδιά, χρειαζόμασταν πολύ το τρίποντο. Σίγουρα το πρώτο ημίχρονο ήταν πιο αγχωτικό, ήμασταν λίγο αργοί στην ανάπτυξη, έχοντας να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που έπαιζε μαζική άμυνα. Βρήκαμε κάποιους χώρους και δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πιο ήρεμοι στην τελική προσπάθεια. Με τον τρόπο που παίζουμε δημιουργούνται αρκετές ευκαιρίες, αλλά δεν είμαστε τόσο αποτελεσματικοί. Το να πετύχεις περισσότερα γκολ θέλει και ψυχική ηρεμία και καθαρό μυαλό. Νομίζω κάναμε 3-4 πολύ καλές ευκαιρίες και θα μπορούσαμε να είχαμε ένα μεγαλύτερο σκορ και να ήμασταν πιο ήρεμοι. Θα δουλέψουμε αρκετά σε πράγματα που μας κάνουν καλύτερους κι αυτό έχει να κάνει με το πώς θα μπορούμε να παίξουμε πιο αποτελεσματικά με ομάδες που κλείνονται χαμηλά στο γήπεδο».

Τρεις νίκες στα πέντε παιχνίδια που είστε στον πάγκο. Έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα, με παίκτες να παίζουν στην φυσική τους θέση. Πότε πιστεύετε ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το 100% του ρόστερ του;

«Αναφορικά με τους παίκτες, αυτό έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε, να ανοίξουμε αρκετά το ροτέισον. Όπως καταλαβαίνετε είναι παιχνίδια που χρειαζόμαστε και τους πόντους, άρα πρέπει να βρούμε τρόπο και να ενεργοποιήσουμε παίκτες και να πάρουμε αποτελέσματα. Κάποιοι παίκτες έχουν μείνει πίσω σε σχέση με άλλους, οι προπονητές θέλουν πάντα αρκετούς παίκτες για να παίζουν με τον τρόπο που θέλουν χωρίς θέμα όταν γίνονται αλλαγές. Εμείς το έχουμε αυτό! Αυτή την στιγμή έχουμε και κάποιους παίκτες που λογικά τραυματισμών δεν μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε, αλλά αυτό στην πορεία θα αλλάξει και όλοι θα δώσουν το 100%».