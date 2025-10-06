Μυϊκό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Μουκουντί

Στο στρατόπεδο της ΑΕΚ υπάρχει αγωνία για την κατάσταση του Άρολντ Μουκουντί ο οποίος στο πρώτο μέρος του αγώνα στο Περιστέρι έγινε αναγκαστική αλλαγή.

Ο διεθνής Καμερουνέζος αμυντικός αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό και πλέον αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις οι οποίες και θα δειξουν το μέγεθος της ζημιάς.

Προφανώς στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο εύχονται να ειναι όσο το δυνατόν πιο ελαφρύς ο τραυματισμός του καθώς μετά την επανέναρξη ακολουθούν σημαντικά παιχνίδια όπως το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (19/10), η ευρωπαική μάχη με την Αμπερντίν (23/10) και η μεγάλη μάχη με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο (26/10). Θυμίζουμε πως με τον ΠΑΟΚ θα απουσιάσει δεδομένα ο Φιλίπε Ρέλβας που αποβλήθηκε αποψε.