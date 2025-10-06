Ο Παναθηναϊκός υποχρέωσε τον Ατρόμητο σε 0 τελικές εντός εστίας και 7 αποκρούσεις

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ατρόμητου με 1-0 στο γήπεδο της Λεωφόρου, σε μια κυριαρχική εμφάνιση για τους «πράσινους».

Μια ματιά στην στατική της αναμέτρηση δείχνει ότι το 1-0 του Τριφυλλιού ήταν πολύ «φτωχό», αφού ο Παναθηναϊκός δημιούργησε 18 τελικός, εκ των οποίων οι οκτώ ήταν εντός στόχου!

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο τερματοφύλακας του Ατρόμητου, Λευτέρης Χουτεσιώτης έκανε εφτά αποκρούσεις και χρεώνεται σε μεγάλο βαθμό ότι η ομάδα του δέχθηκε μόνο ένα γκολ.

Από την άλλη ο Ατρόμητος, απέναντι στον Παναθηναϊκό, δημιούργησε μόλις τρεις τελικές φάσεις χωρίς καμία από αυτές να είναι εντός στόχου, με την αμυντική λειτουργεία του Τριφυλλιού να είναι άψογη.