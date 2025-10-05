Κόντης: «Νίκη που μας δίνει αέρα να δουλέψουμε δυο εβδομάδες»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ανέλυσε πως οι παίκτες του έφθασαν στη νίκη κόντρα στον Ατρόμητο, εστίασε στις χαμένες ευκαιρίες και έστειλε ένα μήνυμα... παραμονής, καθώς είπε πως η διακοπή θα δώσει την ευκαιρία να δουλέψουν μαζί και τα πράγματα θα πάνε καλύτερα στο μέλλον.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη στην κάμερα της COSMOTE TV μετά το Παναθηναϊκός - Ατρόμητος 1-0:

«Το πρώτο ημίχρονο ήταν λίγο αγχωτικό για εμάς. Είχαμε μεγαλύτερη νευρικότητα από ότι θα έπρεπε. Προερχόμασταν από ένα άσχημο αποτέλεσμα που μας πείραξε και τα παιδιά ήθελαν να δείξουν ένα διαφορετικό πρόσωπο. Παίξαμε λίγο πιο αργά από όσο θα θέλαμε. Είπαμε πως πρέπει να αυξήσουμε τον ρυθμό, να έχουμε καλές τοποθετήσεις. Ξεκλειδώσαμε τον αντίπαλο που έπαιζε μαζική άμυνα, όμως εκεί που έπρεπε να ελέγξουμε, το παιχνίδι άνοιξε. Είχαμε καλή κατοχή και πολλές σημαντικές ευκαιρίες, αλλά το θέμα είναι να βάλεις γκολ. Η νίκη αυτή θα μας δώσει αέρα να δουλέψουμε τις επόμενες δύο εβδομάδες και τα πράγματα θα πάνε καλύτερα στο μέλλον».