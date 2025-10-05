Βόκολος: «Προσπαθήσαμε να πάρουμε κάτι από το παιχνίδι, δεν το καταφέραμε»

Ο Λεωνίδας Βόκολος σχολίασε την ήττα του Ατρόμητου στην Λεωφόρο, τονίζοντας πως η ομάδα του προσπάθησε να πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι.

Ο τεχνικός του Ατρόμητου εξήγησε ότι η ομάδα του είχε κλείσει καλά τους χώρους στο πρώτο ημίχρονο, όμως το γκολ που δέχτηκε πολύ νωρίς στην επανάληψη δυσκόλεψε πολύ τα πράγματα για τους Περιστεριώτες.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

«Σίγουρα ήταν ένα παιχνίδι πολύ απαιτητικό για την ομάδα μας. Γνωρίζαμε ότι ο Παναθηναϊκός θα μας πίεζε πολύ. Στο πρώτο ημίχρονο, αν εξαιρέσουμε κάποιες φάσεις από δικά μας λάθη, είχε την κατοχή αλλά είχαμε κλείσει τους χώρους και δεν απειληθήκαμε ιδιαίτερα. Μια στιγμιαία αδράνεια της άμυνας στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους έφερε το γκολ και μετά ήταν δύσκολα τα πράγματα για εμάς. Προσπαθήσαμε να πάρουμε κάτι από το παιχνίδι, δεν το καταφέραμε. Προσπαθήσαμε, μας αφήνει πικρία το αποτέλεσμα. Το ποδόσφαιρο αυτό είναι, συνεχίζουμε».