Λόβρεν για την ανατροπή: «Παίξαμε σαν άνδρες!»

Δηλώσεις με... νόημα από τον Ντέγιαν Λόβρεν στην κάμερα της NOVA για τη μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού.

«Δεν ξέρω για τα προηγούμενα χρόνια, εγώ δεν είμαι τόσο πολύ καιρό εδώ, αλλά ήταν σίγουρα μια πολύ σημαντική νίκη, μετά από ένα κακό διάστημα 2,5 εβδομάδων. Κάποιες φορές μπορεί να μη χρειάζεται να παίξεις καλό και όμορφο ποδόσφαιρο, κάποιες φορές χρειάζεται να βγαίνεις μπροστά ως άνδρας, να κάνεις το βήμα μπροστά στο παιχνίδι σου. Αυτές οι 2-3 τελευταίες εβδομάδες, ήταν άσχημες, αλλά έχουμε ανάγκη τη στήριξη του κόσμου.

Όλοι δώσαμε το 100% στον αγωνιστικό χώρο. Κάθε τάκλιν, κάθε δεύτερη μπάλα, είχαν τη σημασία τους, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν φοβισμένοι ακόμα και να παίξουμε ποδόσφαιρο, για να κερδίσουμε τις μονομαχίες. Βγήκαμε σαν άνδρες στη συνέχεια!» είπε στην κάμερα της Nova και συνέχισε…

«Η νίκη είναι αυτή είναι αφιερωμένη σε αυτούς τους οπαδούς που δεν είναι δίπλα μας. Όλοι έχουμε ανθρώπους που χάσαμε, γνωρίζουμε ότι οι συγγενείς τους είναι εδώ και μας στηρίζουν. Ξέρουμε όλοι μέσα μας, ότι ο κόσμος μπορεί να έχει μια θυμωμένη αντίδραση, αλλά είναι αγάπη και νοιάξιμο για την ομάδα. Όλοι αγαπάμε την ομάδα, όλοι θέλουμε το καλύτερο για την ομάδα. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτό το πάθος, η ενότητα του κόσμου με την ομάδα γι’ αυτό και η Τούμπα έχει αυτήν την ατμόσφαιρα».