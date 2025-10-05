Η Μίλαν έχασε πέναλτι και 3 τεράστιες ευκαιρίες αλλά η ματσάρα με την Γιουβέντους στο Τορίνο τελείωσε χωρίς τέρματα (0-0).

Η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι ήταν καλύτερη από την αντίπαλό της εκτός έδρας, είχε τις φάσεις, είχε χαμένο πέναλτι αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει και να πιάσει και πάλι Νάπολι και Ρόμα στην κορυφή. Μετά το 0-0 στο Allianz οι Rossoneri υποχώρησαν στο -2, στο -3 είναι οι Bianconeri έπειτα από 6 αγωνιστικές.

Με «αέρα» από τη μεγάλη νίκη με την Νάπολι μπήκε η Μίλαν σε ένα ματς που είχε πολλή τακτική στο ξεκίνημα και ήταν μοιρασμένο. Στο 32’ ο Σαντιάγο Χιμένες πέρασε μέσα από την άμυνα της Γιουβέντους αλλά σούταρε πάνω στον Ντι Γκρεγκόριο και στο 34’ οι γηπεδούχοι θα μπορούσε να απειλήσουν αλλά ο Ντέιβιντ γλίστρησε και στο 42’ η κεφαλιά του Χιμένες πέρασε μόλις έξω από το παραθυράκι.

Στην επανάληψη, στο 47’ έπειτα από γέμισμα στην περιοχή ο Γκάτι έπιασε το γυριστό από κοντά αλλά ο Μενιάν πραγματοποίησε σούπερ επέμβαση και στο 53’ ο Χιμένες πήρε πέναλτι μετά την ανατροπή του από τον Κέλι ύστερα από την μπαλιά του Μόντριτς. Την εκτέλεση για την Μίλαν ανέλαβε ο Πούλισικ αλλά πλάσαρε πάνω από τα δοκάρια.

Για το τελευταίο κομμάτι του ματς ο Αλέγκρι έριξε στο ματς τον Ράφα Λεάο, ο οποίος είχε τις στιγμές του αλλά δεν κατάφερε. Στο 73’ από τη σέντρα του Πούλισικ δεν μπόρεσε από κοντά με το αριστερό και στο 90’ από την κάθετη του Μόντριτς το τελείωμά του δεν ήταν γεμάτο και ο Ντι Γκρεγκόριο κράτησε το αποτέλεσμα στο 0-0.