Με... ντοπαρισμένους δεν τα κάνεις όλα λάθος!

Τα λάθη του Ολυμπιακού, η ψυχή της Τούμπας και ο μάγκας Μεντιλίμπαρ που είπε την αλήθεια. Γράφει ο Χρήστος Σταθόπουλος.

Όλα λάθος. Λάθος η προσέγγιση του Ολυμπιακού, λάθη οι αμυντικοί του, όπως παραδέχτηκε στο τέλος και ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ. Λάθος διάβασμα, λάθος ρυθμός, λάθος ένταση. Ο Ολυμπιακός μπήκε για να παίξει “έξυπνα” και βγήκε χαμένος από παντού.

Κι όμως, το ξεκίνημα ήταν ιδανικό. Ο Ολυμπιακός στο πρώτο μέρος κυριάρχησε, είχε ενέργεια και πλάνο, έπαιζε με την αυτοπεποίθηση του φαβορί και είχε μεγάλη ευκαιρία στο 6' με τον Ελ Κααμπί. Το 1-0 του Τσικίνιο ήρθε φυσιολογικά, ύστερα από μπαλιά πάλι του Ελ Κααμπί. Η άμυνα του ΠΑΟΚ μάρκαρε χώρο και όχι παίκτες, άφησε τον Τσικίνιο μόνο του με πέντε μέτρα γήπεδο μπροστά του κι εκείνος εκτέλεσε ψηλά στα δίχτυα. Τέταρτο φετινό του γκολ, πρώτο που δέχεται ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Κι ύστερα, τίποτα. Η ομάδα σαν να πάγωσε. Δεν υπήρξε δεύτερη φάση, δεν υπήρξε ένταση, δεν υπήρξε αποφασιστικότητα. Ο Ολυμπιακός σταμάτησε να πιέζει, σταμάτησε να απειλεί, σταμάτησε να πιστεύει.

Και απέναντί του, ένας ΠΑΟΚ που ξύπνησε την κατάλληλη στιγμή. Μέχρι το 63’ ήταν άφαντος, τότε που ήρθε η... γλίστρα του Ορτέγκα, το άψογο πλασέ του Τάισον στο πλαϊνό δίχτυ και το 1-1. Από εκεί και πέρα, η εικόνα άλλαξε και βεβαίως η Τούμπα πήρε φωτιά.

Γιατί δεν ήταν μόνο η εξέδρα. Είχε προηγηθεί ο Ιβάν Σαββίδης, ο άνθρωπος που λίγες ώρες πριν από το ματς εμψύχωσε στους παίκτες, τους «ντόπαρε» ψυχολογικά, τους φώναξε να παίξουν για τη φανέλα, για τον κόσμο και το έκαναν. Έπαιξαν με ψυχή, πάθος και φλόγα.

Πώς να νικήσεις, λοιπόν, έναν «ντοπαρισμένο» ΠΑΟΚ, όταν εσύ δεν υπερβαίνεις τον εαυτό σου; Όταν κάθε φάση μοιάζει βάρος και κάθε λάθος σε παραλύει;

Στο 73’ ο Κωνσταντέλιας, ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου, μπήκε μέσα, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του κι ο Κοστίνια τον ανέτρεψε. Πέναλτι. Ο Ζίβκοβιτς το έκανε 2-1 στο 75’, η ανατροπή ολοκληρώθηκε, η ψυχολογία γύρισε, με την Τούμπα να γίνεται καζάνι.

Ο Ολυμπιακός δεν είχε απαντήσεις. Η άμυνά του έμπαζε από παντού, η απουσία του Ρέτσου (και του Ροντινέι φυσικά αλλά στο πιο δημιουργικό κομμάτι) φάνηκε όσο δεν φανταζόταν ούτε ο ίδιος, ούτε κανένας Ολυμπιακός, ενώ ο Τζολάκης στο τέλος βγήκε αψυχολόγητα σε φάση που θα μπορούσε να κοστίσει. Ο Μεντιλίμπαρ έκανε όλες τις αλλαγές, έβαλε Ταρέμι, Γιαζιτσί, δύο φορ μαζί, αλλά το παιχνίδι είχε χαθεί πριν ακόμη το κυνηγήσει. 'Η, πιο σωστά, πριν καταλάβουν οι παίκτες του ότι το πράγμα ζόρισε επικίνδυνα.

Ναι, υπήρξε ευκαιρία στο 87’ με κεφαλιά του Ελ Κααμπί, αλλά μέχρι εκεί. Μια ομάδα, λοιπόν, που αντέδρασε ουσιαστικά στο... 87’ δεν μπορεί να ζητά τίποτα παραπάνω.

Ο ΠΑΟΚ πήρε μια τεράστια νίκη. Όχι μόνο για τη βαθμολογία, που τον ανεβάζει πάνω από τον Ολυμπιακό και τον φέρνει να κυνηγά την ΑΕΚ (στην έδρα της πάει την 7η αγωνιστική), αλλά και για την ψυχολογία. Γιατί έδειξε χαρακτήρα, γύρισε ματς που έμοιαζε χαμένο και απέδειξε ότι όταν έχει πίστη και ψυχή, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.

Ο Ολυμπιακός, αντίθετα, γνώρισε την πρώτη ήττα του στην Ελλάδα και, το σημαντικότερο, είδε για πρώτη φορά το πρόσωπο της αμφιβολίας στον καθρέφτη.

Αν κάτι κρατάμε από τους ερυθρόλευκους, είναι ο... Μεντιλίμπαρ, αυτός ο μεγάλος μάγκας. Ο πιο μάγκας που έχει περάσει από τον πάγκο του Ολυμπιακού και από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν κρύφτηκε πίσω από δικαιολογίες, δεν τα έριξε σε παίκτες ή διαιτητές. Είπε ουσιαστικά πως «όλα ήταν λάθος». Πως δεν έφταιξε η κούραση από το ταξίδι στο Λονδίνο, πως ο ΠΑΟΚ έπαιξε μια μέρα αργότερα στην Ισπανία και είχε λιγότερο χρόνο για ξεκούραση και προετοιμασία. Μαγκιά. Και σπάνια ποδοσφαιρική αξιοπρέπεια.