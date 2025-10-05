Κένι: «Έπρεπε να αντιδράσουμε και το κάναμε»

Ο Τζόντζο Κένι μίλησε για την αντίδραση που έδειξε ο ΠΑΟΚ, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, τονίζοντας επανειλημμένα το πόσο πιστεύει στους συμπαίκτες του.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην NOVA:

Για το πρώτο του ντέρμπι πως το έζησε: «Ήταν φανταστικό και δύσκολο παιχνίδι. Γνωρίζαμε την κατάσταση των τελευταίων εβδομάδων. Δεν ήμασταν καλά. Βρεθήκαμε πίσω και δεν ξεκινήσαμε καλά. Παλέψαμε και ανατρέψαμε το παιχνίδι».

Για το τι άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο: «Έπρεπε να αντιδράσουμε. Το καταλάβαμε ότι έπρεπε να βγάλουμε αντίδραση. Βγήκαμε έξω θέλοντας να σκοράρουμε, να κερδίσουμε, να πάρουμε όλες τις μονομαχίες. Να δείξουμε το μαχητικό πνεύμα, παρά τα αρνητικά αποτελέσματα. Όλοι ήταν φανταστικοί και βγάλαμε την αντίδραση για τους τρεις βαθμούς».

Για το αν το σημερινό ματς είναι ικανό να γίνει ένα μήνυμα προς τον κόσμο: «Είναι φυσικά μία δήλωση. Ο Ολυμπιακός είναι μία ομάδα Τσάμπιονς Λιγκ. Η πίεση ήταν πάνω μας. Μέσα στα αποδυτήρια ήμασταν «ένα» ακόμα και στο ημίχρονο. Πιστέψαμε σε μας και καταφέραμε να βγάλουμε την αντίδραση. Το ποδόσφαιρο φτιάχνει την ομάδα, την ψυχολογία. Αυτό πρέπει να κάνεις. Να κερδίζεις το επόμενο παιχνίδι. Περάσαμε δύσκολες στιγμές, η νίκη αυτή θα μας δώσει δύναμη για τη συνέχεια».