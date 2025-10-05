Μεντιλίμπαρ: «Κάναμε δώρο στον αντίπαλο, θα συνεχίσουμε την δουλειά μας»

Μετά την νίκη του ΠΑΟΚ με επί του Ολυμπιακού με 2-1, ο τεχνικός των ερυθρόλευκων ανέφερε πως η ομάδα του έδωσε πολύ χώρο στον αντίπαλο και πλήρωσε τα λάθη της.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τόνισε ακόμη πως ο Ολυμπιακός έκανε δώρο στον ΠΑΟΚ αυτή τη νίκη αφού δεν έπαιξε καλά ούτε στην επίθεση, ούτε στην άμυνα.

Οι δηλώσεις του Βάσκου τεχνικού

«Όχι μόνο στο δεύτερο ημίχρονο αλλά και στο πρώτο δώσαμε πολλές ευκαιρίες, κάναμε λάθη που ο αντίπαλος ήξερε να τα εκμεταλλευτεί. Ένα από τα μεγάλα λάθη είχε ως αποτέλεσμα να δεχθούμε γκολ. Όταν δίνεις τον έλεγχο στην αντίπαλη ομάδα αυτό γίνεται και γι'αυτό χάσαμε.

Δεν θα αλλάξει κάτι, θα συνεχίσουμε την δουλειά, σήμερα κάναμε δώρο στον αντίπαλο, ενώ θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα γκολ δεν το κάναμε. Δεν παίξαμε καλά ούτε στην άμυνα.

Δεν έπαιξε κανέναν ρόλο η κούραση, ο αντίπαλος έπαιξε μάλιστα μια μέρα πιο μετά από εμάς. Και οι δύο την ίδια κούραση είχαμε».