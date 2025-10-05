Η κριτική του Παναθηναϊκού: Ο Τσέριν έδωσε τη λύση - Ένα γκολ με 19 τελικές

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε την δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα (1-0) περιορίζοντας τον Ατρόμητο σε παθητικό ρόλο σε όλο το ματς. Μόλις μια ευκαιρία δεν έκαναν οι Περιστεριώτες, όμως για ακόμη μια φορά οι «πράσινοι» αν και είχαν καλές στιγμές για να σκοράρουν περισσότερα γκολ προβλημάτισαν με τα τελειώματα τους.

Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού



Λαφόν



Δεν χρειάστηκε να επέμβει αφού σπανιώς ο Ατρόμητος έβγαινε μπροστά για να επιτεθεί με αξιώσεις. Κράτησε το μηδέν δίχως πίεση.



Καλάμπρια



Έδειξε διάθεση κερδίζοντας συνεχώς μέτρα, κάτι που του επέτρεψαν οι εξτρέμ του Ατρομήτου. Προωθούνταν συνεχώς έχοντας ρόλο στο παιχνίδι των «πρασίνων» δίχως όμως να κάνει την διαφορά.



Ινγκασον



Ήταν παρών όποτε χρειάστηκε κερδίζοντας σχεδόν όλες τις μάχες. Ουσιαστικός στις παρεμβάσεις του απέφυγε τα λάθη συμβάλοντας σε κάποιες περιπτώσεις στο buil-up της ομάδας του Χρήστου Κόντη.

Τουμπά



Αν και μπήκε κάπως μουδιασμένα ανέβασε την απόδοση του. Έκοψε και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για γκολ στο 28΄ δείχνοντας να έχει απόλυτη αυτοπεποίθηση στο παιχνίδι του.

Κυριακόπουλος



Ο Παναθηναϊκός, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο επιχειρούσε να χτυπήσει απο τα αριστερά παίζοντας με τον Κυριακόπουλο. Ο μπακ του Παναθηναϊκού έχασε σημαντική ευκαιρια στο 45΄. Έδειξε διάθεση ήταν δραστήριος και έπαιρνε την μπάλα δημιουργώνας κάνοντας αισθητή την παρουσία του.



Τσιριβέγια



Ήταν εκεί όποτε χρειάστηκε ο Ισπανός χαφ ανεβάζοντας την απόδοση του στο δεύτερο ημίχρονο. Μεταβιβάσεις ακριβείας με αποκορύφωμα την εξαιρετική μπαλιά στο 69΄ στον Σβιντέρσκι βλέποντας τον Πολωνό να βγαίνει σε θέση βολής και κλεψίματα όπως συνηθίζει. Δεν έχει καταγράψει ωστόσο κάποια ασίστ στο πρωτάθλημα. Αθόρυβη αλλά κομβική παρουσία.

Σάντσες



Έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 37΄ λόγω ενοχλήσεων. Δεν του βγήκαν αρχικά κάποιες κάθετες, ωστόσο σταδιακά ανέβηκε με αποκορύφωμα την ευκαιρία που είχε να σκοράρει στο 31΄ με το μακρινό σουτ, το οποίο εξουδετέρωσε με υπερένταση ο Χουτεσιώτης.



Μπακασέτας



Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού από το ξεκίνημα ανέλαβε πρωτοβουλίες δοκιμάζοντας το πόδι του σε δύο περιπτώσεις (9΄, 19΄). Από δικό του κόρνερ κατάφεραν οι «πράσινοι» να ανοίξουν το σκορ, ενώ ήταν από τους διακριθέντες του «Τριφυλλιού» καταγράφοντας τρεις τελικές.

Τετέ

Ελειπε η ουσία, λάθος μεταβιβάσεις του Βραζιλιάνου ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο όπου δεν είχε ενέργεια. Προσπαθούσε να συγκλίνει στον άξονα αλλα δεν εβρισκε χώρους. Ανεβασμένος στην επανάληψη.

Τζούριτσιτς

Στο πρώτο 45λεπτο το παιχνίδι του ΠΑΟ περνούσε από τα πόδια του. Έδειξε σημάδια κόπωσης όσο περνούσε η ώρα, ενώ δυσκολευόταν να διασπάσει με προσωπικές ενέργειες την άμυνα των Περιστεριωτών. Μακριά από τον καλό εαυτό του, στατικός δίχως δυνάμεις. Καθυστέρησε να τον αντικαταστήσει ο Κόντης.



Σβιντέρσκι



Μέσα στις φάσεις ο Πολωνός φορ, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό. Είχε ευκαιρίες για να σκοράρει όμως τα τελειώματα του ήταν κατώτερα των περιστάσεων. Έχασε την φρεσκάδα του μετά το 65΄ χάνοντας στο 69΄ απίστευτη ευκαιρία. Αντικαταστάθηκε στη συνέχεια από τον Γερεμέγεφ.



ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ



Τσέριν



Πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 38΄. Στο 40΄ επιχείρησε σουτ με αξιώσεις έπειτα από λάθος του Τσαντίλα. Έδωσε ώθηση με την παρουσία του προσπαθώντας με την ταχύτητα του να δημιουργήσει προϋποθέσεις για ευκαιρίες, ενώ ήταν εκείνος που σκόραρε με κεφαλιά έπειτα από κόρνερ του Μπακασέτα.



Γερεμέγεφ



Για ακόμη μια φορά αποδεικνύει πως μπορεί να βοηθήσει ακόμη και όταν ο χρόνος συμμετοχής του είναι περιορισμένος. Μπήκε στο 80΄ και δέκα λεπτά αργότερα έχασε σπουδαία ευκαιρία απο τα δεξιά στην κλειστή γωνία του Χουτεσιώτη. Στη συνέχεια σκόραρε με προβολή έπειτα από κεφαλιά του Ίνγκασον όμως το γκολ ακυρώθηκε με παρέμβαση του VAR. Στο διάστημα που αγωνίστηκε δημιούργηκε «πονοκέφαλο» στην άμυνα του Ατρομήτου.



Σιώπης

Περιορισμένος ο χρόνος συμμετοχής του Μανώλη Σιώπη, ο οποίος κέρδισε χρόνο με φάουλ εις βάρος του, ενώ έγινε αποδέκτης της μπάλας όσο χρειάστηκε.



Ζαρουρί



Αγωνίστηκε ελάχιστα και δεν μπορεί να κριθεί η συμμετοχή του.