ΑΕΚ:Έσπασε το τζάμι του μπουθ που φιλοξενούσε τον Ηλιόπουλο πάνω στους πανηγυρισμούς!

Η ΑΕΚ πέτυχε επική ανατροπή στο Περιστέρι επί της Κηφισιάς σε ένα ματς με δραματικό φινάλε!

Το 2-2 του Γιόβιτς και το τρίτο γκολ της ανατροπής από τον Μαρίν έφεραν έξαλλα πανηγύρια μέσα στο γήπεδο, στις εξέδρες αλλά και στο μπουθ της διοίκησης της ΑΕΚ. Μάλιστα, από το ξέσπασμα που υπήρχε, πάνω στους πανηγυρισμούς από τον Μάριο Ηλιόπουλο και τους υπόλοιπους, έσπασε και το τζαμί του μπουθ με το επιτελείο πρώτων βοηθειών να σπεύδει στο σημείο, χωρίς όμως να υπάρχει κάποιος σοβαρός τραυματισμός παρά μόνον υλικές ζημιές ευτυχώς...

Θυμίζουμε πως ο Μάριος Ηλιόπουλος μετά το τέλος του αγώνα κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και συνεχάρη τους ποδοσφαιριστές ενώ λίγο αργότερα τονίσε «Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια - Κάθε άνθρωπος που έχει κοινό νου καταλαβαίνει».