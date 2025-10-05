Πρόβλημα με Ρενάτο Σάντσες στον Παναθηναϊκό!

Σημαντικό πρόβλημα στις τάξεις του Παναθηναϊκού, με τον Ρενάτο Σάντσες να γίνεται αναγκαστική αλλαγή στο ματς με τον Ατρόμητο.

Ο Πορτογάλος χαφ δεν είχε αγωνιστεί καθόλου στο ματς με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς λόγω ενοχλήσεων, τις οποίες στην συνέχεια ξεπέρασε, παίρνοντας φανέλα βασικού για το εντός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο.

Ωστόσο ο Ρενάτο Σάντσες δεν κατάφερε να βγάλει ούτε το ημίχρονο, αφού στο 36' έπεσε μόνος του στον αγωνιστικό χώρο και ζήτησε αλλαγή, δείχνοντας να πονάει αρκετά.

Μέχρι το 38', που αντικαταστάθηκε τελικά από τον Τσέριν, είχε πέσει άλλες δύο φορές στο χορτάρι, δίχως να μπορεί να συνεχίσει καθόλου στην αναμέτρηση.

Το μόνο θετικό είναι πως ακολουθεί η διακοπή της δράσης λόγω Εθνικών, με τους «πράσινους» να περιμένουν να διαπιστώσουν ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα που υπέστη ο έμπειρος άσος.