Επίσημα τέλος από την ΑΕΛ ο Πετράκης!

Ο Γιώργος Πετράκης αποχωρεί από την ΑΕΛ Novibet καθώς οι «βυσσινοί» ανακοίνωσαν την κοινή συναινέση λύσης της συνεργασίας τους, μετά το κακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα.

Ο Γιώργος Πετράκης «πλήρωσε το μάρμαρο» της βαριάς ήττας με 5-2 απέναντι στον Βόλο χθες (4/10) για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Έλληνας κόουτς αποχώρησε από τον πάγκο της ΑΕΛ Novibet, μετρώντας 4 ισοπαλίες και 2 ήττες στo ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ είχε συνολικά μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα στα τρία φετινά ματς στο Kύπελλο Ελλάδας Bettson.

Η σχετική ανακοίνωση της θεσσαλικής ομάδας:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει τη κοινή συναινέση λύση της συνεργασίας με τον προπονητή Γιώργο Πετράκη.

Η διοίκηση της ΠΑΕ ευχαριστεί τον coach και τους συνεργάτες του για τη συνεργασία και τους εύχεται υγεία και καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους πορεία».