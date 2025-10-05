MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Βαθμολογία Super League: Μόνη στην κορυφή η ΑΕΚ, σε απόσταση αναπνοής ο ΠΑΟΚ!

Ποδόσφαιρο
0
Η νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού με 2-1, έφερε την ΑΕΚ μόνη στην κορυφή και τους ερυθρόλευκους στην τρίτη θέση, την ώρα που ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την ανοδική του πορεία στην βαθμολογία, μετά το 1-0 απέναντι στον Ατρόμητο.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για την 6η αγωνιστική έχει ως εξής:

1. ΑΕΚ 6 16 9-3
2. ΠΑΟΚ 6 14 9-5
3. Ολυμπιακός 6 13 14-5
4. Λεβαδειακός 6 10 16-7
5. Άρης 6 10 6-7
6. Βόλος ΝΠΣ 6 9 9-9
7. Παναθηναϊκός 5 8 7-6
8. Κηφισιά 6 7 11-11
9. ΟΦΗ 5 6 6-9
10. Ατρόμητος 6 5 5-6
11. Πανσερραϊός 6 5 4-11
12. Παναιτωλικός 6 4 4-12
13. ΑΕΛ 6 4 7-11
14. Αστέρας Τρίπολης AKTOR 6 2 7-12

* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.

 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (7η)

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

17:00: ΑΕΛ - Ολυμπιακός

19:30: Ατρόμητος - Λεβαδειακός

20:00: Παναιτωλικός - ΟΦΗ

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

16:00: Αστέρας Τρίπολης AKTOR - Κηφισιά

17:30: Βόλος ΝΠΣ - Πανσερραϊκός

19:30: Άρης - Παναθηναϊκός

21:00: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

Βαθμολογία Super League: Μόνη στην κορυφή η ΑΕΚ, σε απόσταση αναπνοής ο ΠΑΟΚ!