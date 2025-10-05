Βαθμολογία Super League: Μόνη στην κορυφή η ΑΕΚ, σε απόσταση αναπνοής ο ΠΑΟΚ!

Η νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού με 2-1, έφερε την ΑΕΚ μόνη στην κορυφή και τους ερυθρόλευκους στην τρίτη θέση, την ώρα που ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την ανοδική του πορεία στην βαθμολογία, μετά το 1-0 απέναντι στον Ατρόμητο.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για την 6η αγωνιστική έχει ως εξής:

1. ΑΕΚ 6 16 9-3 2. ΠΑΟΚ 6 14 9-5 3. Ολυμπιακός 6 13 14-5 4. Λεβαδειακός 6 10 16-7 5. Άρης 6 10 6-7 6. Βόλος ΝΠΣ 6 9 9-9 7. Παναθηναϊκός 5 8 7-6 8. Κηφισιά 6 7 11-11 9. ΟΦΗ 5 6 6-9 10. Ατρόμητος 6 5 5-6 11. Πανσερραϊός 6 5 4-11 12. Παναιτωλικός 6 4 4-12 13. ΑΕΛ 6 4 7-11 14. Αστέρας Τρίπολης AKTOR 6 2 7-12

* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (7η)

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

17:00: ΑΕΛ - Ολυμπιακός

19:30: Ατρόμητος - Λεβαδειακός

20:00: Παναιτωλικός - ΟΦΗ

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

16:00: Αστέρας Τρίπολης AKTOR - Κηφισιά

17:30: Βόλος ΝΠΣ - Πανσερραϊκός

19:30: Άρης - Παναθηναϊκός

21:00: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ