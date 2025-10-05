Βαθμολογία Super League: Μόνη στην κορυφή η ΑΕΚ, σε απόσταση αναπνοής ο ΠΑΟΚ!

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για την 6η αγωνιστική έχει ως εξής:
|1. ΑΕΚ
|6
|16
|9-3
|2. ΠΑΟΚ
|6
|14
|9-5
|3. Ολυμπιακός
|6
|13
|14-5
|4. Λεβαδειακός
|6
|10
|16-7
|5. Άρης
|6
|10
|6-7
|6. Βόλος ΝΠΣ
|6
|9
|9-9
|7. Παναθηναϊκός
|5
|8
|7-6
|8. Κηφισιά
|6
|7
|11-11
|9. ΟΦΗ
|5
|6
|6-9
|10. Ατρόμητος
|6
|5
|5-6
|11. Πανσερραϊός
|6
|5
|4-11
|12. Παναιτωλικός
|6
|4
|4-12
|13. ΑΕΛ
|6
|4
|7-11
|14. Αστέρας Τρίπολης AKTOR
|6
|2
|7-12
* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (7η)
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
17:00: ΑΕΛ - Ολυμπιακός
19:30: Ατρόμητος - Λεβαδειακός
20:00: Παναιτωλικός - ΟΦΗ
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
16:00: Αστέρας Τρίπολης AKTOR - Κηφισιά
17:30: Βόλος ΝΠΣ - Πανσερραϊκός
19:30: Άρης - Παναθηναϊκός
21:00: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ