Η κριτική της ΑΕΚ: Η κλάση του Γιόβιτς και η στρατηγική του Νίκολιτς γύρισαν το ματς!

Η ΑΕΚ γύρισε από την… κόλαση του πρώτου ημιχρόνου και με τον Μάρκο Νίκολιτς να τα παίζει όλα για όλα στην επανάληψη έφτασε στην επική ανατροπή επι της Κηφισιάς με τον Λούκα Γιόβιτς να είναι MVP με γκολ και κερδισμένο πέναλτι!

Στρακόσια 9

Ήταν κομβικός για να φύγει η ΑΕΚ με το διπλό! Πιάνει το πέναλτι του Τεττέη στο ξεκίνημα, το οποίο έκανε ο ίδιος, ενώ στην επανάληψη έχει μεταξύ άλλων (στο 2-2) την μεγάλο στοπ πάνω στον Τεττέη. Στα γκολ που δέχεται δεν φέρει κάποια ευθύνη.

Ρότα 8

Είχε πολλά προβλήματα στο πρώτο μέρος όπως και όλη η ομάδα όμως στην επανάληψη έβγαλε ψυχή και τα έδωσε όλα βοηθώντας από δεξιά ανασταλτικά και επιθετικά.

Βίντα 8

Δεν ξεκίνησε καλά και είχε πολλά ζητήματα με το μαρκάρισμα του Τεττέη. Τα δυο γκολ που πετυχαίνει η Κηφισιά από την καρδιά της άμυνας, είναι και ευθύνη Βίντα όπως και όλης της πίσω γραμμής αλλά στην επανάληψη μεταμορφώθηκε όπως μεταμορφώθηκε και όλη η ΑΕΚ. Με τον Κροάτη να έχει σημαντικές επεμβάσεις.

Μουκουντί 6

Σε κακό βράδυ και ο Μουκουντί στο πρώτο μέρος που στο 38’ μάλιστα αντιμετώπισε και πρόβλημα και αντικαταστάθηκε από τον Ρέλβας. Ευάλωτος στα μαρκαρίσματα του, κακός έλεγχος του χώρου, δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει τον Τεττέη.

Πενράις 7

Πολύ κακό πρώτο ημίχρονο και από τον Πενράις που είχε κακές επιλογές με την μπάλα στα πόδια. Στην επανάληψη βελτίωσε την εικόνα του, έδωσε ότι είχε ανασταλτικά ενώ έπαιξε και με μεγαλύτερη συγκέντρωση.

Πινέδα 6

Δεν μπήκε ποτέ στο κλίμα του αγώνα. Η ΑΕΚ είχε ζητήματα στον άξονα και υπήρξαν αρκετά λάθη με την μπάλα στα πόδια τόσο από τον Πινέδα όσο και από τον Μάνταλο. Δικαιολογημένα στην ανάπαυλα αντικαταστάθηκε.

Μάνταλος 6

Παρόμοια εικόνα στο πρώτο μέρος και από τον Μάνταλο. Δεν είχε την γνωστή ηρεμία που μας είχε συνηθίσει με αποτέλεσμα η ομάδα να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ανασταλτικά αλλά και στη δημιουργία. Στην επανάληψη ανέβηκε, έδωσε πράγματα, ενώ στο 59’ έδωσε τη θέση του στον Κουτέσα.

Ζοάο Μάριο 8

Από το πολύ κακό πρώτο ημίχρονο που δεν μπόρεσε να προσφέρει κάτι δημιουργικά, στη βελτιωμένη εικόνα στην επανάληψη. Έβαλε ασφάλεια στις μεταβιβάσεις του, απέκτησε κίνηση χωρίς την μπάλα και μπόρεσε να βοηθήσει σημαντικά την ομάδα στο να έχει καλύτερο passing game και να βρει λυσεις για να φτάσει στην ανατροπή.

Κοϊτά 6

Ξεκίνησε δεξιά στην πλευρά όμως δεν φάνηκε σχεδόν καθόλου. Έδωσε ελάχιστα πράγματα επιθετικά ενώ και με την μπάλα στα πόδια δεν ήταν καλός. Κάπως βελτιώθηκε στην επανάληψη, στο 67’ αντικαταστάθηκε.

Καλοσκάμης 7

Γενικά υστέρησε και ο Καλοσκάμης. Ο οποίος βέβαια είναι αυτός που μειώνει το σκορ πριν την ανάπαυλα με το πλασέ που κάνει . Στα καπάκια, θα μπορούσε να πετύχει και δεύτερο τέρμα όμως δεν έπιασε καλά το σουτ που επιχείρησε. Στην επανάληψη προσπάθησε, ήταν κινητικός αλλά κουράστηκε και στο 59’ αντικαταστάθηκε.

Πιερό 7

Δεν του πήγε τόσο πολύ το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι δεν τροφοδοτήθηκε σχεδόν καθόλου και η μπάλα δεν έφτανε με ορθολογικό τρόπο σε εκείνον. Μόνο στην φάση με το γύρισμα του Πενράις θα μπορούσε να πει κάποιος ότι θα έπρεπε να κάνει καλύτερο τελείωμα. Στην επανάληψη έπαιξε δίδυμο με τον Γιόβιτς, γέμισε την περιοχή και έδωσε πράγματα με το μαχητικό του παιχνίδια.

Οι αλλαγές

Ρέλβας 6

Με το που μπαίνει στο ματς έχει συμμετοχή στο γκολ του Καλοσκάμη καθώς είναι αυτός που συνεργάζεται με τον Μάνταλο. Η επανάληψη όμως ξεκινά με τον χειρότερο τρόπο καθώς ήταν αυτός που αναγκάστηκε να σταματήσει τον Τεττέη με αποτέλεσμα να δει απευθείας κόκκινη κάρτα.

Γιόβιτς 10

Απόψε, είδαμε την τεράστια κλάση του. Και τι μπορεί να κάνει. Πέρασε στο ματς στην ανάπαυλα και επι της ουσίας, καθόρισε τα πράγματα. Παίρνει ακριβώς την θέση που πρέπει και αξιοποιεί με την τέλεια κεφαλιά την συστημένη σέντρα του Κουτέσα στο 2-2, ενώ στις καθυστερήσεις με κάθετη κίνηση τρυπά την αντίπαλη άμυνα και κερδίζει παλικαρίσια το πέναλτι από τον Σιμόν. Η ποιότητα του σήμερα έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να φτάσει η ΑΕΚ στην επική ανατροπή και αναμφίβολα μιλάμε για τον MVP.

Κουτέσα 9

Πολύ σημαντικός και ο ρόλος του Κουτέσα. Η κίνηση που κάνει στο 2-2 είναι μεγάλης κλάσης βρίσκοντας με ακρίβεια στο δεύτερο δοκάρι το κεφάλι του Γιόβιτς, ενώ γενικότερα από την ώρα που μπήκε έδωσε πράγματα από την αριστερή πλευρά φέρνοντας ενέργεια και ταχύτητα.

Ελίασον 7

Μπήκε για να δώσει πλάτος στην ομάδα και να φέρει την μπάλα στην περιοχή του αντίπαλου στους Γιόβιτς-Πιερό. Ήταν θετική η παρουσία του.

Μαρίν 8

Αποτέλεσε την τελευταία κίνηση του Νίκολιτς. Ήρθε στο ματς κυρίως για να δώσει φρεσκάδα και τρεξίματα στον άξονα, εν τελει όμως ήταν αυτός που υπέγραψε την μεγάλη ανατροπή με την άπιαστη εκτέλεση πέναλτι στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.

Ο προπονητής

Νίκολιτς 9

Είναι ξεκάθαρο πως το αρχικό του πλάνο δεν λειτούργησε. Η ΑΕΚ αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα σε όλες τις γραμμές και δεν είχε τροπο να αντιμετωπίσει το τρανζίσιον παιχνίδι της Κηφισιάς. Το ματς εξελισσόταν εφιαλτικά, τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα στην επανάληψη με την αποβολή του Ρέλβας και όμως, ο Σέρβος τεχνικός βρήκε τον τρόπο. Οι κινήσεις του από τον πάγκο επι της ουσίας είναι αυτές που διορθώνουν τα πράγματα και καθορίζουν το ματς. Ο Γιόβιτς έρχεται και με ένα γκολ και με κερδισμένο πενλτι είναι αυτός που γυρίζει το παιχνίδι, ο Κουτέσα μπαίνει και δίνει την ασίστ, οι βοήθειες που δίνει ο Ελίασον είναι σημαντικές, ενώ τέλος ο Μαρίν με άπιαστη εκτέλεση πέναλτι σφραγίζει την ανατροπή. Πολύ σημαντική και η απόφαση Νίκολιτς μετά την αποβολή να μην φέρει στόπερ και να πάρει το ρίσκο να παίξει με ένα… υβριδικό σχήμα στην άμυνα παίρνοντας το ρίσκο κάτι που τον δικαίωσε στο 100!