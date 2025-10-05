MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Ποδοσφαιρική απόλαυση: Τα highlights από τη ματσάρα της Κηφισιάς με την ΑΕΚ (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Γκολ και φάσεις από τη νίκη της ΑΕΚ επί της Κηφισιάς στο Περιστέρι με ολική ανατροπή.
Ποδοσφαιρική απόλαυση: Τα highlights από τη ματσάρα της Κηφισιάς με την ΑΕΚ (vid)