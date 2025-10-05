Παναθηναϊκός: Με Ρενάτο και Ίνγκασον η ενδεκάδα για Ατρόμητο

Ο Χρήστος Κόντης δίνει φανέλα βασικού στον Ρενάτο Σάντσες αλλά και στον Ίνγκι Ίνγκασον για το ματς με τον Ατρόμητο.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στις 21:30 τον Ατρόμητο, με στόχο να πανηγυρίσει την δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στο Πρωτάθλημα, μετά το «διπλό» με 1-2 επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο.

Ο Χρήστος Κόντης λοιπόν κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας φυσικά ότι δεν μπορεί να υπολογίζει στους Σίριλ Ντέσερς και Φακούντο Πελίστρι.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Λαφόν, με τους Κυριακόπουλο και Καλάμπρια στα άκρα της άμυνας και τους Ίνγκασον και Τουμπά να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.

Στην μεσαία γραμμή θα ξεκινήσουν οι Τσιριβέγια, Ρενάτο και Μπακασέτας, με τους Τζούρισιτς και Τετέ στα «φτερά» και τον Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Πάλμερ-Μπράουν, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Σιώπης, Ζαρουρί, Τσέριν, Ταμπόρδα, Μπόκος, Γερεμέγεφ και Πάντοβιτς.

