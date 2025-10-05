Ένα γκολ του Χάαλαντ στο 9’ ήταν αρκετό στην Μάντσεστερ Σίτι για να περάσει με νίκη από την έδρα της Μπρέντφορντ (0-1) και να πάει στο -3 από την κορυφή.

Ένα ακόμα βήμα προς τον ίσιο δρόμο έκανε η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, η οποία έχασε τον Ρόδρι με τραυματισμό, όμως νίκησε με 0-1 την Μπρέντφορντ και είναι σε απόσταση ενός αποτελέσματος από το Νο1. Σκόρερ των Cityzens για ακόμα μια φορά ο Χάαλαντ.

Ο Νοργηβός φορ έδειξε την κλάση του στο 9’ όταν κατάλαβε που θα πάει η μπάλα από τη βαθιά μεταβίβαση του Γκβαρντιόλ, άντεξε στην πίεση και εκτέλεσε στην κλειστή γωνία για το 0-1. Στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι κράτησαν τον έλεγχο και πριν έρθει το ημίχρονο είχαν μια καλή στιγμή με το σουτ του Φόντεν άουτ στο 31’ και μια τεράστια ευκαιρία στο 39’ με τον Ράιντερς να εκτελεί φάτσα με την εστία και τον Κέλεχερ να κάνει επέμβαση παγκόσμιας κλάσης με το ένα χέρι.

Στην επανάληψη οι φάσεις σχεδόν δεν υπήρχαν, με την Μπρέντφορντ να χάνει απίθανη ευκαιρία στο 48’ όταν ο Τιάγκο βγήγε σε τρελό τετ-α-τετ μετά την γκάφα του Γκβαρντιόλ, αλλά νικήθηκε από τον Ντοναρούμα και το 0-1 διατηρήθηκε ως το τελικό.