Η Τούμπα τίμησε τη μνήμη των 6 «αετόπουλων» που χάθηκαν στα Τέμπη (vid)

Η Τούμπα τίμησε, όπως κάθε χρόνο, τη μνήμη των έξι φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη πριν 26 χρόνια.

Συγκινητικές στιγμές στο γήπεδο της Τούμπας λίγα λεπτά πριν την πρώτη σέντρα στο ντέρμπι μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού για την 6η αγωνιστική της Super League.

Χθες (4/10) συμπληρώθηκαν 26 χρόνια από την πιο «μαύρη» μέρα στην ιστορία του Δικεφάλου, στα Τέμπη, όπου έχασαν τη ζωή τους έξι φίλοι της ομάδας στην επιστροφή από την Αθήνα.

Το πρωί στο σημείο της τραγωδίας τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο, ενώ λίγες ώρες αργότερα, στην Τούμπα, οι δύο ομάδες απέτησαν φόρο τιμής μπροστά στη Θύρα 4 εις μνήμη των έξι φίλων του ΠΑΟΚ.