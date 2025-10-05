Όχι πάλι: Νέα ατυχία για Ρόδρι!

Ο Ισπανός μέσος της Μάντσεστερ Σίτι αποχώρησε με μυϊκό πρόβλημα μόλις στο 20ό λεπτό της αναμέτρησης με την Μπρέντφορντ.

Από τότε που πήρε την Χρυσή Μπάλα, τίποτα δεν πάει καλά για τον Ρόδρι, που δυσκολεύεται να μείνει υγιής. Ο Ισπανός μέσος της Μάντσεστερ Σίτι, ο οποίος έχασε το μεγαλύτερο μέρος της περσινής σεζόν λόγω ρήξης πρόσθιου χιαστού, τραυματίστηκε εκ νέου στην αναμέτρηση με την Μπρέντφορντ.

Στο 20ό λεπτό ο Ρόδρι κάθισε στο έδαφος και ζήτησε αλλαγή, προφανώς λόγω κάποιου μυϊκού προβλήματος. Ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι αποχώρησε με δάκρυα στα μάτια και αυτό που μένει πλέον είναι να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς και της απουσίας του από τα γήπεδα.