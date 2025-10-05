Όχι πάλι: Νέα ατυχία για Ρόδρι!

Από τότε που πήρε την Χρυσή Μπάλα, τίποτα δεν πάει καλά για τον Ρόδρι, που δυσκολεύεται να μείνει υγιής. Ο Ισπανός μέσος της Μάντσεστερ Σίτι, ο οποίος έχασε το μεγαλύτερο μέρος της περσινής σεζόν λόγω ρήξης πρόσθιου χιαστού, τραυματίστηκε εκ νέου στην αναμέτρηση με την Μπρέντφορντ.
Στο 20ό λεπτό ο Ρόδρι κάθισε στο έδαφος και ζήτησε αλλαγή, προφανώς λόγω κάποιου μυϊκού προβλήματος. Ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι αποχώρησε με δάκρυα στα μάτια και αυτό που μένει πλέον είναι να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς και της απουσίας του από τα γήπεδα.