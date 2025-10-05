Χριστοφιλέας στο SDNA: «Δεν έχουμε την πολυτέλεια για πανηγυρισμούς»

Ο προπονητής της Ελλάς Σύρου, Παναγιώτης Χριστοφιλέας, κράτησε... χαμηλά την μπάλα μετά τον θρίαμβο επί του Παναργειακού, μιλώντας στο SDNA.

Η Ελλάς Σύρου... εγκαινίασε με τον πλέον ιδανικό τρόπο το νέο της γήπεδο στην Super League 2, πανηγυρίζοντας μια τεράστια νίκη με 5-0 επί του Παναργειακού και κάνοντας το «2Χ2» στο σπίτι της, μετά και την επικράτηση επί του Αιγάλεω για το Κύπελλο.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο «αρχιτέκτονας» της νησιωτικής ομάδας, Παναγιώτης Χριστοφιλέας, μίλησε στο SDNA και εξήγησε ότι η ομάδα του δεν έχει την πολυτέλεια για πανηγυρισμούς, αφού άπαντες είναι απόλυτα προσηλωμένοι στον δύσκολο στόχο της παραμονής στην κατηγορία.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος από την αντίδραση της ομάδας μετά τα ανεπιτυχή αποτελέσματα με Ολυμπιακό Β’ και Καλλιθέα. Τα παιδιά έδειξαν πως με την δουλειά και την πίστη στο πλάνο μπορούν να πετύχουν μεγάλα πράγματα. Είμαστε προσηλωμένοι στον πολύ δύσκολο στόχο της παραμονής και δεν έχουμε πολυτέλεια για πανηγυρισμούς! Από αύριο ξεκινάει η προετοιμασία για το επόμενο παιχνίδι».