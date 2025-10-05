Νίκολιτς: «Η πιο σημαντική νίκη από όταν ήρθα στην ΑΕΚ»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ μετά την ανατροπή εναντίον της Κηφισιάς δήλωσε πως η ομάδα του άξιζε 100% αυτή τη νίκη, ειδικά όπως εξελίχθηκε ο αγώνας.

Ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε επίσης πως αυτή είναι η πιο σημαντική νίκη από τότε που βρέθηκε στην ΑΕΚ. Μάλιστα την έβαλε πιο πάνω και από τη νίκη επί της Άντερλεχτ.

Οι δηλώσεις του Σέρβου τεχνικού

«Συγχαρητήρια στην ομάδα και στους φιλάθλους μας. Είναι τρεις πολύ σημαντικοί βαθμοί. Νιώθω χαζός που το λέω συνέχεια, αλλά πάμε αγώνα με τον αγώνα. Είπα στους παίκτες μου να έχουμε δυναμικό πνεύμα να πολεμάμε. Ό,τι πιο σημαντικό για εμένα αυτή η νίκη από την ημέρα που ήρθα. Πιο σημαντική και από τη νίκη επί της Άντερλεχτ.

Ήταν καταστροφική αρχή, λάθος πάσες, καθόλου καλή εμφάνιση.. Μετά το ημίωρο ανεβήκαμε και στο δεύτερο μέρος παρά τους 10 παίκτες συνεχίσαμε στο ίδιο τέμπο. Αξίζαμε τη νίκη 100%.

Είμαστε πρώτοι, τελείωσε το πρώτο τέταρτο του πρωταθλήματος και έχουμε την διακοπή. Πρέπει να το εκμεταλλευτεί η ομάδα και να κάνουμε μικρά βήματα αλλά μπροστά»