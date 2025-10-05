Χρόνος ανάγνωσης 1’ Το πέναλτι της ολικής ανατροπής για την ΑΕΚ - Όλα τα γκολ του αγώνα (vids) 05-10-2025 20:21 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Κηφισιά ΑΕΚ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Βεργέτης έδειξε πέναλτι σε μαρκάρισμα στον Γιόβιτς. Ο Μαρίν που είχε περάσει αλλαγή στο παιχνίδι στο 67' έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της Κηφισιάς για την ολική ανατροπή και τη νίκη της ΑΕΚ με 3-2 από 0-2. Το 3-2 της ΑΕΚ Το 1-0 της Κηφισιάς Το 2-0 της Κηφισιάς Το 2-1 της ΑΕΚ Το 2-2 της ΑΕΚ Το καταλάβαμε με τον σκληρό τρόπο για την Euroleague… menshouse.gr Δηλαδή πόσο πιο απλά να το πει ο Τσίπρας; instanews.gr «Το είχε ξαναπεράσει κι είχε βγει νικήτρια»: Το αισιόδοξο μήνυμα της Μαρίας Καλάβρια για την κατάσταση της υγείας της Γωγώς Μαστροκώστα dailymedia.gr Πιθανότητες 1 στα 15.000.000: Το ποδόσφαιρο τερμάτισε τη λογική... menshouse.gr «Τρανή απόδειξη ενοχής»: Μήπως να προσέχαμε λίγο περισσότερο την καταγγελία της Καρυστιανού για τα Τέμπη; instanews.gr Όπως παλιά… menshouse.gr Η αγιάτρευτη ασθένεια του Παναθηναϊκού… menshouse.gr Απλά... γυναικάρα: Βρήκαμε την πιο όμορφη Ελληνίδα (Pics) dailymedia.gr Το πέναλτι της ολικής ανατροπής για την ΑΕΚ - Όλα τα γκολ του αγώνα (vids) SHARE