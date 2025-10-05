Το πέναλτι της ολικής ανατροπής για την ΑΕΚ - Όλα τα γκολ του αγώνα (vids)

Στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Βεργέτης έδειξε πέναλτι σε μαρκάρισμα στον Γιόβιτς. Ο Μαρίν που είχε περάσει αλλαγή στο παιχνίδι στο 67' έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της Κηφισιάς για την ολική ανατροπή και τη νίκη της ΑΕΚ με 3-2 από 0-2.