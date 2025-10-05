Παπαδόπουλος: «Αυτή η χρονιά θέλουμε να μείνει χαραγμένη στο μυαλό όλων»

Οι δηλώσεις του Νίκου Παπαδόπουλου στην κάμερα της NOVA, μετά το τέλος της αναμέτρησης απέναντι στον Παναιτωλικό

Ευχαριστημένος από την απόδοση των παικτών του και γεμάτος ενέργεια για καλύτερη συνέχεια παρουσιάστηκε ο προπονητής του Λεβαδειακού, Νίκος Παπαδόπουλος.

Αναλυτικά:

"Αξίζουν πολύ συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Μπήκαμε από την αρχή καλά στο παιχνίδι. Κάποια στιγμή ο Παναιτωλικός ισορρόπησε, όμως εκεί ήρθε το 2-0 για εμάς. Η απόδοση μας σήμερα ήταν σε πολύ υψηλά στάνταρ και δεν αφήσαμε τον αντίπαλο να αντιδράσει. Τα παιδιά παίζουν καλό ποδόσφαιρο και τους αξίζουν όλα τα μπράβο, όχι σε εμένα που έχω γενέθλια. Αυτή η νίκη είναι και για τον πρόεδρο της ομάδας, που μας παρέχει τα πάντα και κάνει εύκολο το έργο μας. "

Για την συνέχεια:

"Προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι, όμως μετά από τέτοιες νίκες δική μου δουλειά είναι να τους χαμηλώνω λίγο, για να μη χαθεί η συγκέντρωση μας και να επιστρέψουμε την Τρίτη στη δουλειά. Θα επιστρέψουμε με λιγότερα προβλήματα και επιστροφές παικτών, σήμερα δεν είχαμε και τον Κωστή, που αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα και έμεινε εκτός. Έχουμε μεγάλες προσδοκίες για τη συνέχεια, θέλουμε να είναι μια χρονιά που θα μείνει χαραγμένη στο μυαλό όλων. Δε θα είναι εύκολο, όμως εμείς θα προσπαθήσουμε ως το τέλος."