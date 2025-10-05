Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Εντυπωσιακό «στοπ» του Στρακόσα στον Τεττέη (vid) 05-10-2025 20:12 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Κηφισιά ΑΕΚ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 68' ο Ντίας έβγαλε τον Τεττέη τετ α τετ με τον Στρακόσια, ο άσος της Κηφισιάς πλάσαρε αλλά ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ απέκρουσε την μπάλα. Η ευκαιρία του Τεττέη «Τρανή απόδειξη ενοχής»: Μήπως να προσέχαμε λίγο περισσότερο την καταγγελία της Καρυστιανού για τα Τέμπη; instanews.gr Δηλαδή πόσο πιο απλά να το πει ο Τσίπρας; instanews.gr Απλά... γυναικάρα: Βρήκαμε την πιο όμορφη Ελληνίδα (Pics) dailymedia.gr Όπως παλιά… menshouse.gr Η αγιάτρευτη ασθένεια του Παναθηναϊκού… menshouse.gr Πιθανότητες 1 στα 15.000.000: Το ποδόσφαιρο τερμάτισε τη λογική... menshouse.gr «Το είχε ξαναπεράσει κι είχε βγει νικήτρια»: Το αισιόδοξο μήνυμα της Μαρίας Καλάβρια για την κατάσταση της υγείας της Γωγώς Μαστροκώστα dailymedia.gr Το καταλάβαμε με τον σκληρό τρόπο για την Euroleague… menshouse.gr Εντυπωσιακό «στοπ» του Στρακόσα στον Τεττέη (vid) SHARE