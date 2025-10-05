Εντυπωσιακό «στοπ» του Στρακόσα στον Τεττέη (vid)

Στο 68' ο Ντίας έβγαλε τον Τεττέη τετ α τετ με τον Στρακόσια, ο άσος της Κηφισιάς πλάσαρε αλλά ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ απέκρουσε την μπάλα.

Η ευκαιρία του Τεττέη