STOIXIMAN SUPER LEAGUE Φάση διαρκείας για την Κηφισιά στα καρέ της ΑΕΚ (vid) 05-10-2025 20:02 Κηφισιά ΑΕΚ Στο 67' Τεττέη, Αντόνισε και Σιμόν σε φάση διαρκείας στα καρέ της ΑΕΚ δεν μπόρεσαν να βρούν στόχο και να σκοράρουν.