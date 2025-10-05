ΠΑΟΚ Β: Κλήση στην Εθνική Νέων Λευκορωσίας για τον Απιατσιόνακ

Μία ακόμα κλήση για παίκτη του ΠΑΟΚ Β, αυτή τη φορά για τον Πάβελ Απιατσιόνακ, ο οποίος θα αγωνιστεί στα δύο φιλικά της Εθνικής Νέων Λευκορωσίας απέναντι στη Μάλτα.

Μετά τον Κάρελ Μούστμα και ο Λευκορώσος υψηλόσωμος στόπερ κλήθηκε να φορέσει το Εθνόσημο για τα δύο φιλικά των επόμενων ημερών απέναντι στη Μάλτα.

Ο 18χρονος κεντρικό αμυντικός του ΠΑΟΚ Β, που χθες (4/10) αγωνίστηκε για πρώτη φορά στη βασική 11άδα του Δικεφάλου και άφησε καλές εντυπώσεις, βρίσκεται στις κλήσεις του Σεργκέι Μιχαήλοβιτς Σοσνόφσκι.

Δύο φιλικά απέναντι στη Μάλτα στις 10 και 13 Οκτωβρίου, κάτι που σημαίνει πως θα λείψει με τη σειρά του από το παιχνίδι απέναντι στην Καβάλα για την 5η αγωνιστική της Super League 2.