Με τον Τετέη κάνει το 1-0 η Κηφισιά εναντίον της ΑΕΚ (vid)

Μπορεί νωρίτερα να είχε χάσει πέναλτι, ωστόσο στο 14', ο σέντερ φορ της Κηφισιάς έκανε το 1-0 για την ομάδα του.
