Σε ένα παιχνίδι με λιγοστές φάσεις εκατέρωθεν, η Καβάλα προηγήθηκε μετά από εύστοχο πέναλτι του Σιφναίου στο 67’, ενώ ο Μακεδονικός βρήκε την απάντηση στο τέλος, όταν ο Κούφας με ωραία κεφαλιά έγραψε το 1-1 στο 89’.

Η Καβάλα υποδέχτηκε στο Ανθή Καραγιάννη τον Μακεδονικό για την 4η αγωνιστική της Super League 2.

Στο 10’ ο Σαραγιώτης με ωραία μπαλιά έβγαλε σε θέση τετ α τετ τον Καπνίδη, όμως το σουτ του τελευταίου μπλόκαρε ο Γιαννίκογλου. Ο Καραμπέρης εκτέλεσε το κόρνερ, ο Κούφας πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι και ο Ξυγκόρος έδιωξε την μπάλα πάνω στην γραμμή στο 22’.

Στο 65’ ο ΑΟΚ κέρδισε πέναλτι. Ο Σγουρός έκλεψε την μπάλα στην μεσαία γραμμή, πέρασε την κάθετη στον Γαβριηλίδη, εκείνος πάτησε περιοχή, ανατράπηκε από τον Κούφα και ο διαιτητής Φιλιππίδης καταλόγισε πέναλτι. Ο Σιφναίος στο 67’ ανέλαβε την εκτέλεση και ήταν εύστοχος για το 1-0.

Στο 83’ ωραία κάθετη του Σουλαϊμόν στον Αλτιντζή, εκείνος έκανε το συρτό γύρισμα, όμως σωτήρια ο Αλιατίδης έδιωξε την μπάλα, ενώ στο 89’ ο Μακεδονικός ισοφάρισε σε 1-1. Από φάουλ του Παναγιωτούδη, ο Κούφας έπιασε την κεφαλιά και σημείωσε το γκολ για το τελικό 1-1.

Συνθέσεις:

Καβάλα (Γράφας): Γιαννίκογλου, Ξυγκόρος, Βοριαζίδης, Χρούστινετς, Αλιατίδης, Μπρέγκου, Κουντουριώτης (63’ λ.τρ. Σταμούλης), Γαβριηλίδης, Σιφναίος, Ερνάντεζ (56’ Σγουρός), Ελ Καντούσι (73’ λ.τρ. Κολλαράς)

Μακεδονικός (Παπαβασιλείου): Γουναρίδης, Χασάνογλου, Σαραγιώτης, Κούφας, Καλαϊτζής (79’ Σουλαϊμόν), Παναγιωτούδης, Καρτάλης (79’ Πόντης), Καραμπέρης (73’ Νικόλοφ), Αμανατίδης (62’ Ολουατόμπι), Καντάβ (62’ Αλτιντζής), Καπνίδης.