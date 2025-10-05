Τα Facts & Figures του ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

Ο ΠΑΟΚ σας βάζει από νωρίς στο κλίμα της αναμέτρησης της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League κόντρα στον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Τούμπας.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς: «Το paokfc.gr σας βάζει από νωρίς στο κλίμα της αναμέτρησης της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 2025-26 κόντρα στον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με το background του αγώνα και την προϊστορία του Δικεφάλου κόντρα στους Ερυθρόλευκους. Αυτή είναι η 74η αναμέτρηση των δύο ομάδων με γηπεδούχο τον Δικέφαλο , με την απαρχή των αναμετρήσεων τους σε επίπεδο Α’ Εθνικής να είναι στις 22 Νοεμβρίου 1959. Τότε ο Λέανδρος Συμεωνίδης και ο Λαυρέντιος Κατηκαρίδης είχαν σημειώσει τα δύο γκολ για τον ΠΑΟΚ στη νίκη με 2-0.

, με την απαρχή των αναμετρήσεων τους σε επίπεδο Α’ Εθνικής να είναι στις 22 Νοεμβρίου 1959. Τότε ο και ο είχαν σημειώσει τα δύο γκολ για τον στη νίκη με 2-0. Ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε νικητής στα 34 από τα 73 παιχνίδια, ενώ 18 από αυτά τελείωσαν ισόπαλα. Ο Ολυμπιακός επικράτησε στα 21. Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί στην Τούμπα για το Κύπελλο 11 φορές, με τον Δικέφαλο να έχει επτά νίκες, δύο παιχνίδια να έχουν τελειώσει ισόπαλα και τον Ολυμπιακό να έχει δύο νίκες.

αναδείχθηκε νικητής στα 34 από τα 73 παιχνίδια, ενώ 18 από αυτά τελείωσαν ισόπαλα. Ο επικράτησε στα 21. Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί στην για το Κύπελλο 11 φορές, με τον να έχει επτά νίκες, δύο παιχνίδια να έχουν τελειώσει ισόπαλα και τον να έχει δύο νίκες. Το 1-0 είναι το δημοφιλέστερο σκορ στις νίκες του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού ως γηπεδούχου, με τις εννέα από τις 33 να είναι με αυτό το αποτέλεσμα. Με 2-0 έχει επικρατήσει οκτώ φορές και αποτελεί το δεύτερο στη λίστα, ενώ έξι νίκες του είναι με 2-1. Ο Ολυμπιακός έχει επικρατήσει 2-1 έξι φορές. Στις ισοπαλίες στην πρώτη θέση βρίσκεται το 1-1 με εννέα εμφανίσεις.

επί του ως γηπεδούχου, με τις εννέα από τις 33 να είναι με αυτό το αποτέλεσμα. Με 2-0 έχει επικρατήσει οκτώ φορές και αποτελεί το δεύτερο στη λίστα, ενώ έξι νίκες του είναι με 2-1. Ο έχει επικρατήσει 2-1 έξι φορές. Στις ισοπαλίες στην πρώτη θέση βρίσκεται το 1-1 με εννέα εμφανίσεις. 6 γκολ έχει σημειώσει ο Γιώργος Σκαρτάδος με αντίπαλο τον Ολυμπιακό σε εντός έδρας αναμετρήσεις και βρίσκεται στην πρώτη θέση των σκόρερ του ΠΑΟΚ με αντίπαλο τον Ολυμπιακό . Ακολουθούν με 4 γκολ σε ματς με γηπεδούχο τον Δικέφαλο οι Κούδας , Αφεντουλίδης , Σαράφης και Γκουερίνο .

με αντίπαλο τον σε εντός έδρας αναμετρήσεις και βρίσκεται στην πρώτη θέση των σκόρερ του με αντίπαλο τον . Ακολουθούν με 4 γκολ σε ματς με γηπεδούχο τον οι , , και . 21 αγώνες αήττητος εντός έδρας παρέμεινε ο ΠΑΟΚ με αντίπαλο τον Ολυμπιακό από τις 3 Ιανουαρίου 1971 μέχρι και τις 24 Μαΐου 1992. Στο διάστημα αυτό, ο ΠΑΟΚ σημείωσε 19 νίκες και δύο παιχνίδια τελείωσαν ισόπαλα. Ο Δικέφαλος ηττήθηκε με 2-1 τον Σεπτέμβριο του 1969 από τον Ολυμπιακό εντός έδρας και χρειάστηκαν 23 χρόνια για να πέσει πάλι το κάστρο της Τούμπας , τον Μαΐο του 1992.

με αντίπαλο τον από τις 3 Ιανουαρίου 1971 μέχρι και τις 24 Μαΐου 1992. Στο διάστημα αυτό, ο σημείωσε 19 νίκες και δύο παιχνίδια τελείωσαν ισόπαλα. Ο ηττήθηκε με 2-1 τον Σεπτέμβριο του 1969 από τον εντός έδρας και χρειάστηκαν 23 χρόνια για να πέσει πάλι το κάστρο της , τον Μαΐο του 1992. 6 γκολ σημείωσε ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό στις 6 Δεκεμβρίου 1987, στο Δημοτικό Στάδιο των Σερρών στη βαρύτερη νίκη που έχει η ομάδα του Πειραιά στα 65 χρόνια ιστορίας της Α’ Εθνικής. Οι Μπάνον (7’), Μαυρομάτης (14’), Σίγγας (19’), Μπανιώτης (42’) και Μπορμπόκης (74’, 88’) σημείωσαν τα γκολ του Δικεφάλου, ενώ οι Ερυθρόλευκοι είχαν μειώσει σε 4-1 με τον Τσαλουχίδη στο 49ο λεπτό.