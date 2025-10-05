Η ΕΠΟ στο συνέδριο του ΠΣΑΤ με θέμα την πορεία της Εθνικής προς το Μουντιάλ

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοργανώσεων και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, Βασίλης Σιδέρης, εκπροσώπησε την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στο 12ο Διεθνές Αθλητικό Συνέδριο του ΠΣΑΤ, που διεξήχθη 3-5 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, με θέμα «Η πορεία της Εθνικής Ελλάδας προς το Μουντιάλ 2026».

Ο κ. Σιδέρης απηύθυνε ομιλία προς τους συνέδρους τονίζοντας -μεταξύ άλλων- την ξεχωριστή σημασία της Εθνικής, καθώς αυτή είναι η ομάδα που ενώνει και συγκινεί τους απανταχού Έλληνες, γεγονός που καταδεικνύει τη μαγεία της και αναφέρθηκε στον συμβολικό χαρακτήρα που θα έχει η επιστροφή της "γαλανόλευκης" σε τελική φάση, ξανά επί αμερικανικού εδάφους, ύστερα από 32 χρόνια και την πρώτη της συμμετοχή στις ΗΠΑ το 1994. Στη συνέχεια προχώρησε σε ιστορική αναδρομή και, αφού εκθείασε τους προπονητές και τους παίκτες που οδήγησαν την Εθνική σε τελικές φάσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά:



"Σήμερα έχουμε τον κ. Γιοβάνοβιτς, που διαθέτει ποιότητα ως προπονητής, ήθος ως άνθρωπος και έχει αποδείξει την αξία του! Υπό την καθοδήγησή του και την ικανότητά του να χτίζει ομάδες με ταυτότητα, πειθαρχία και ψυχή, βλέπουμε μια μεταμορφωμένη Εθνική, με πλάνο, χαρακτήρα και όραμα. Με μια νέα γενιά ποδοσφαιριστών γεμάτη ενέργεια, ταλέντο και πίστη. Στην Ομοσπονδία προχωρούμε οργανωμένα και συντεταγμένα, με δύο κεντρικούς άξονες, αλλά όχι μόνο αυτούς: την αγορά του αθλητικού κέντρου της Παιανίας «Γ. Βαρδινογιάννης» και το πρωτοποριακό πρόγραμμα «Αναγέννηση» για την εκ βάθρων αλλαγή και επανεκκίνηση του ποδοσφαίρου από τη βάση, τις ακαδημίες. Με στόχο βιώσιμο και σταθερό ποδοσφαιρικό μέλλον.







Η Εθνική δεν είναι μόνο οι 11 στον αγωνιστικό χώρο. Είναι οι χιλιάδες στις εξέδρες, τα εκατομμύρια που παρακολουθούν, είναι οι δημοσιογράφοι, εσείς! Στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεσμευόμαστε πως θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να στηρίξουμε αυτή την πορεία με σεβασμό στο εθνόσημο. Ας κάνουμε λοιπόν την προσπάθεια όλοι μαζί".



Μετά το πέρας των εργασιών, ο κ. Σιδέρης τόνισε σχετικά με τη συμμετοχή του στο συνέδριο του ΠΣΑΤ στην Αρχαία Ολυμπία:



"Μέσα από την ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους του Τύπου, ανθρώπους του αθλητισμού και θεσμικούς φορείς, αναδείχθηκαν οι προκλήσεις, οι δυνατότητες και η στρατηγική πορεία που μπορεί να οδηγήσει σε ένα επιτυχημένο ταξίδι προς το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Η Αρχαία Ολυμπία, με τον ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό της χαρακτήρα, αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για να συζητήσουμε για αξίες και στόχους, όπως αυτός της επιστροφής της Εθνικής μας Ομάδας σε τελική φάση της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στον πλανήτη".

