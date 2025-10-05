Με Βίντα στην άμυνα και Πιερό κορυφή η ΑΕΚ - Οι 11 της Κηφισιάς (pic)

Ανακοινώθηκε η ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον αγώνα με την Κηφισιά στο γήπεδο του Περιστεριού.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινά με τον Στρακόσα στα δοκάρια, τους Μουκουντί-Βίντα στην άμυνα, τους Ρότα-Πενράις στις πλευρές, τους Μάνταλο-Πινέδα στον άξονα και τους Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Καλοσκάμη στην μεσοεπιθετική γραμμή, πίσω από τον Πιερό.

Στον πάγκο για την Ένωση βρίσκονται οι: Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Πήλιος, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Ελίασον.

Η ενδεκάδα της Κηφισιάς

Η ενδεκάδα της Κηφισιάς αποτελείται από τους: Ξενόπουλο, Σιμόν, Μποτία, Πόμπο, Αντονίσε, Τεττέη, Παντελίδης, Εμπό, Πέρεθ, Ποκόρνι, Λαρούτσι.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Ραμίρες, Χουχούμης, Τζίμας, Σόουζα, Ρουκουνάκης, Ντίας, Εσκιβέλ, Κωνσταντνακόπουλος, Μουσιόλικ, Σμπώκος, Αμάνι.