Ανατροπή επί του Ατρόμητου για την Κ17 του Παναθηναϊκού

Τρίτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια για την Κ17 του Παναθηναϊκού, η οποία πέρασε με ανατροπή (1-2) από την έδρα του Ατρόμητου.

Οι «πράσινοι» ήταν ανώτεροι στο ξεκίνημα και είχαν τον έλεγχο, όμως στάθηκαν πάρα πολύ άτυχοι, αφού τόσο στο 20’, όσο και στο 27’, ο Μπινιάρης σημάδεψε με σουτ το δοκάρι. Κόντρα στην ροή του αγώνα λοιπόν, ο Ατρόμητος ευτύχησε να προηγηθεί στο 32’ με τον Κόκουλο.

Στο δεύτερο ημίχρονο ωστόσο η κυριαρχία του «Τριφυλλιού» καρποφόρησε, με τον Φώτη να ισοφαρίζει στο 59’ με κεφαλιά. Οι ευκαιρίες συνεχίστηκαν και στο 83’ ο Νταμπίζας έκανε το φάουλ, ο Πετούσης κοντρόλαρε και σούταρε στην απέναντι γωνία και ο Παναθηναϊκός έφτασε στην τρίτη του νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Ατρόμητος Κ17: Λαζαρίδης, Ευγένιος, Βασιλειάδης, Κάραν, Κρίγκος, Σμυρναίος, Κωνσταντίνου, Μαγκλογιάννης,Παλιούρας, Γεωργίου, Κόκκουλος

Παναθηναϊκός Κ17: Γείτονας, Καλμπουρτζής (54' Γκαρτζονίκας) , Σέμος, Τσίγκας, Κουμουκέλης, Μπινιάρης (76' Κάρο), Καραγκούνης (54' Μανγκανιέλο), Πετούσης, Δήμος (54' Νταμπίζας), Κρητικός (63' Παπακώστας), Φώτης.