Επίσημο: Τέλος από τον Αστέρα Aktor ο Παντελίδης!

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Αστέρα Aktor αποτελεί με κάθε επισημότητα ο Σάββας Παντελίδης, με τους Αρκάδες να ανακοινώνουν την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Κάκιστη εκκίνηση στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League έχει κάνει ο Αστέρας Aktor και πλέον βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με δύο βαθμούς, μετά και την ήττα από τον Πανσερραϊκό. Έτσι, οι Αρκάδες πήραν την απόφαση να προβούν σε αλλαγές, με τον Σάββα Παντελίδη να απομακρύνεται από τον πάγκο της ομάδας.

Ο 60χρονος τεχνικός βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση μετά την ήττα του Αστέρα Τρίπολης από τον Πανσερραϊκό με σκορ 2-1, με τους Αρκάδες να ανακοινώνουν πλέον με κάθε επισημότητα την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Η ανακοίνωση:



Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον προπονητή, κ. Σάββα Παντελίδη.



Ευχαριστούμε τον κ. Παντελίδη για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε υγεία και καλή συνέχεια στην επαγγελματική του διαδρομή.