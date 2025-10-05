Ιστορική... πεντάρα η Ελλάς Σύρου στον Παναργειακό

Την πρώτη της νίκη στη Super League 2 πανηγύρισε η Ελλάς Σύρου και μάλιστα με εμφατικό τρόπο, καθώς επιβλήθηκε 5-0 του Παναργειακού στην Ερμούπολη.

Εντυπωσιακή ήταν από την αρχή η Ελλάς Σύρου στο παιχνίδι με τον Παναργειακό. Οι Συριανοί άνοιξαν το σκορ στο 13' με τον Τσιαντούλα, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Γιάκος, ο οποίος με γκολ στο 22' και το 25' ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Στο 35' η Ελλάς Σύρου κέρδισε πέναλτι, με τον Κόλα να ευστοχεί από την άσπρη βούλα για το 4-0.

Ο Παναργειακός δεν μπόρεσε να βγάλει καμία αντίδραση στο πρώτο ημίχρονο, με τον Φουτσίνι να ρίχνει στο ματς τους Ναλιτζή και Χατζηδημητρίου, για να αλλάξει την εικόνα της ομάδας. Ωστόσο, η Ελλάς Σύρου δεν... πάτησε φρένο και στο 50' ο Βερνάρδος πέτυχε το 5-0.

Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε, με τους γηπεδούχους να διαχειρίζονται το προβάδισμά τους και τελικά να πανηγυρίζουν την πρώτη τους νίκη στη Super League 2.

Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Γκέζος, Προβυδάκης, Σταματούλας, Βλάχος, Τσιαντούλας, Νάτσος, Γιάκος, Κόλα, Νίνο, Τριμμάτης.

Παναργειακός (Φουτσίνι): Καραγκιόζης, Παναγιώτου, Σιντίκ, Γιαλαμίδης, Ζησούλης (75' Αρμένης), Χρήστου, Κονέ (46' Χατζηδημητρίου), Κότζα (66' Φόκαμ), Νταμάκ, Πέτροβιτς (46' Ναλιτζής), Καρυπίδης (66' Λαζαρίδης).