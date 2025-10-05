Μεξικό: Συνελήφθη για σεξουαλική κακοπoίηση ανήλικης ο Ομάρ Μπράβο

Ο Ομάρ Μπράβο, κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών για την ομάδα της Τσίβας της Γουαδαλαχάρα, συνελήφθη χθες (4/10) ως ύποπτος για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος ανηλίκου.

Ο Μεξικανός βετεράνος επιθετικός συνελήφθη σε ένα προάστιο της Γουαδαλαχάρα, πρωτεύουσας της πολιτείας Χαλίσκο, μετά από καταγγελία που υπέβαλε ένα φερόμενο θύμα, ανέφερε η εισαγγελία σε ανακοίνωσή της.

Κατηγορείται για επιβαρυμένη σεξουαλική επίθεση σε βάρος ανηλίκου και θα εμφανιστεί στο δικαστήριο τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο δικαστής δήλωσε ότι έχει στοιχεία ότι ο πρώην επιθετικός μέσος «κακοποίησε μια έφηβη κοπέλα αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες» και τον υποψιάζεται ότι έχει «διαπράξει παρόμοιες πράξεις» στο παρελθόν.