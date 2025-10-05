Κεντζιόρα: «Θέλουμε να κερδίζουμε, να είμαστε όλοι μαζί κόντρα στον Ολυμπιακό»

Στην ενότητα που πρέπει να επιδείξουν άπαντες στον ΠΑΟΚ στάθηκε ο Τόμας Κεντζιόρα με φόντο το σημερινό (4/10, 20:30) ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό στην Τούμπα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της NOVA:

Για την δύσκολη περίοδο του ΠΑΟΚ και τι έχει συζητηθεί μέσα στην ομάδα:

«Φυσικά έχουμε συζητήσει μέσα στην ομάδα. Είναι πολλά αυτά που έχουμε πει. Είναι μια δύσκολη περίοδος που δεν έχουμε κερδίσει πέντε παιχνίδια στη σειρά. Χάσαμε στο Κύπελλο και την Ευρώπη, κάναμε τρεις ισοπαλίες σε παιχνίδια που παίξαμε καλά. Τώρα έχουμε ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό μπροστά μας, έχουμε ένα σχέδιο και θέλουμε να το βγάλουμε στο γήπεδο».

Για το τι χρειάζεται ο ΠΑΟΚ:

«Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι, αλλά βρισκόμαστε ακόμα και στην αρχή της σεζόν. Είναι όλα μπροστά μας. Έχουμε ένα παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό, μετά έρχεται η διακοπή που θα έχουμε χρόνο να δουλέψουμε ακόμη περισσότερο. Η σεζόν είναι ακόμη πολύ μεγάλη και έχουμε πάρα πολλά ματς να παίξουμε».

Για την πίεση που έχει έρθει μετά τα αρνητικά αποτελέσματα:

«Είναι λογικό. Στη δουλειά μας υπάρχει πάντα πίεση. Είναι ο κόσμος που βρίσκεται κοντά μας και μας υποστηρίζει και όλοι θέλουν να κερδίζουν. Ο κόσμος, η ομάδα, εμείς οι παίκτες θέλουμε να κερδίζουμε. Η πίεση για τη νίκη υπάρχει πάντα στο ποδόσφαιρο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς, είναι να την εκμεταλλευτούμε και να την φέρουμε στον αντίπαλο».

Για τη συμπλήρωση 26 χρόνων από το δυστύχημα των Τεμπών στις 4 Οκτωβρίου 1999:

«Προφανώς και γνωρίζω για το δυστύχημα αυτό. Την ξέρω την ιστορία. Υποστηρικτές της ομάδας μας έχασαν τη ζωή τους και είναι θλιβερή ιστορία. Με τον Ολυμπιακό νομίζω ότι το κλειδί για να τα καταφέρουμε και να πάρουμε τη νίκη είναι να είμαστε όλοι μαζί. Αυτό είναι το μήνυμα μου προς τους φιλάθλους. Να είναι δίπλα μας, να είμαστε ενωμένοι και να παλέψουμε για να έρθει το αποτέλεσμα».

Για τις αλλαγές προσώπων στην άμυνα και αν επηρεάζει τη συνολική αμυντική λειτουργία:

«Σχετικά με την αμυντική λειτουργία το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι λαθών. Για να σκοράρει κάποιος, πρέπει ο άλλος να κάνει λάθος. Αλλά όλη η ομάδα έχει την ευθύνη φυσικά. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Όσο αφορά το ροτέισον οι παίκτες όλοι θέλουν να βοηθήσουν, να είναι έτοιμοι να βοηθήσουν, από εκεί και πέρα είναι καθαρά απόφαση του προπονητή. Εμείς δουλεύουμε σκληρά, δίνουμε το 100% και ο προπονητής αποφασίζει ποιος θα παίξει».

Για το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό:

«Είναι δυο πολύ καλές ομάδες. Είναι το πρώτο μας ντέρμπι στη σεζόν. Θεωρώ ότι θα είναι ένα παιχνίδι γεμάτο μάχες και ένταση. Αλλά θα υπάρχει και ποιότητα γιατί και οι δυο ομάδες τη διαθέτουν. Θα είναι δύσκολο, σκληρό παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να αφοσιωθούμε στο δικό μας παιχνίδι. Ο προπονητής μας έχει δείξει ήδη τι πρέπει να κάνουμε στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι και αφοσιωμένοι στο πλάνο μας, για να παλέψουμε για τη νίκη».