Κόντης: «Πρέπει να νικήσουμε τον Ατρόμητο – Να σκεφτόμαστε επιθετικά»

Ο Χρήστος Κόντης υπογράμμισε την ανάγκη του Παναθηναϊκού να νικήσει τον Ατρόμητο και να μην σταματά να σκέφτεται επιθετικά.

Να σκέφτονται συνεχώς επιθετικά θέλει από τους παίκτες του Παναθηναϊκού ο Χρήστος Κόντης για να έρχονται οι νίκες, όπως σημείωσε στο σχόλιό του στο Matchday του αγώνα με τον Ατρόμητο.

Αναλυτικά:

«Είναι ξεκάθαρο πως πρέπει να νικήσουμε. Ο Ατρόμητος είναι μια καλή ομάδα που έχει δυσκολέψει πολύ όλους τους αντιπάλους του. Είναι μια ομάδα που δύσκολα της βάζεις γκολ, μια αμυντικά καλά οργανωμένη ομάδα. Απ’ την πλευρά μας, είμαι χαρούμενος γιατί δημιουργούμε ευκαιρίες, είμαστε κοντά, έχουμε πολλές προϋποθέσεις, άρα αν αυτές οι προϋποθέσεις γίνουν με καλύτερες συνθήκες, θα έρθουν και τα πολυπόθητα γκολ που θέλουμε. Πρέπει όμως, όταν πετυχαίνουμε ένα γκολ, η αντίδραση μας να είναι εντελώς διαφορετική.

Είμαστε μια μεγάλη ομάδα και πρέπει να σκεφτόμαστε ότι εκείνη τη στιγμή έχουμε το momentum και πρέπει να πιέσουμε ακόμα πιο πολύ. Δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε τίποτα άλλο, παρά επιθετικά. Γενικά πάντα το μυαλό μας πρέπει να είναι ‘επιθετικό’. Eπιθετική άμυνα, καλή οργάνωση και να προσπαθήσουμε να ‘πνίξουμε’ τον αντίπαλο τη στιγμή που θα υπάρχει αδράνεια από την πλευρά του».